TAMPA, Fla. (WFLA) – El gobernador Ron DeSantis firmó una ley que actualiza los requisitos de elegibilidad para la beca Bright Futures del estado, lo que permite que las horas de trabajo cuenten en lugar del servicio comunitario para los estudiantes que trabajan mientras están en la escuela.

Refiriéndose a los proyectos de ley presentados después de la sesión legislativa de 2022, DeSantis dijo que “sentía que” los legisladores del estado le habían dado más proyectos de ley para revisar este año que antes. Luego presentó a los funcionarios reunidos antes de discutir el proyecto de ley que firmaría.

A DeSantis se unieron la vicegobernadora Jeanette Nuñez, el nuevo comisionado de Educación Manny Díaz Jr. y el actual presidente del Senado, Wilton Simpson (R-Trilby), entre otros. También agradeció a la multitud por desearle un feliz cumpleaños a la Primera Dama Casey DeSantis y dijo que la había llevado a ver Top Gun: Maverick, que el gobernador dijo que había disfrutado.

“Tenemos el sistema de universidades públicas y colegios estatales clasificado como el número uno en los Estados Unidos, y eso ha sido cierto, según U.S. News and World Report durante cinco años consecutivos”, dijo DeSantis, diciendo que, como nativo de Florida, eso no siempre había sido así. el caso, y diciendo que las nuevas políticas habían ayudado a impulsar su éxito en la educación. “Muchas personas han ofrecido su tiempo como voluntarios para servir en estas juntas para asegurarnos de que estas instituciones brinden una educación de alta calidad”.

El gobernador dijo que los residentes de Florida deberían tener acceso a una educación superior de alta calidad y asequible en el estado. Hizo referencia a cómo desde que asumió como gobernador no se había aumentado la matrícula en Florida.

“No hay muchos lugares a los que pueda ir donde pueda obtener un título creíble de cuatro años y pagar $ 6,000, $ 6,800 por la matrícula. Eso ni siquiera está en el ámbito de la posibilidad en ningún otro lugar”, dijo DeSantis sobre el sistema de educación pública del estado. “Soy un gran creyente en la educación superior, pero no creo en endeudar a las personas con $ 150,000 en deuda con un título en estudios de zombis. Ese no es un camino hacia el éxito”.

DeSantis dijo que la educación alcanzable y asequible que no les dará a los estudiantes una “piedra de molino de la deuda” era una prioridad para el estado. Repitió el comentario anterior sobre cómo un título universitario de cuatro años no era el único camino educativo hacia el éxito, nuevamente apoyando la educación vocacional y la capacitación laboral para alternativas libres de deudas para carreras y futuros.

“Hemos donado más de $5 mil millones para ampliar las oportunidades laborales desde que soy gobernador”, dijo DeSantis. “Nuestro objetivo era ser para 2030, el estado número uno en educación laboral en el país”.

Dijo que cuando se convirtió en gobernador por primera vez, Florida estaba en la mitad inferior y ahora “se disparaba en las clasificaciones” entre los estados de EE.UU. para la educación de la fuerza laboral.

DeSantis dijo que el proyecto de ley que firmaría en Ybor tendría un gran impacto en las carreras y las carreras, particularmente “en conjunto con nuestras universidades estatales”. Según el gobernador, serían 120,000 estudiantes los que recibirán becas Bright Futures este año escolar.

“Uno de los problemas es que, si observa cuál es el criterio para calificar para Bright Futures, sí, debe tener un cierto promedio de calificaciones ponderado y ciertos puntajes de exámenes, ya sea su FAS o medallón, un poco más alto si está FAS, un poco más bajo si eres medallón”, dijo DeSantis. “Pero lo que también hay que hacer es servicio comunitario u horas de voluntariado. Lo cual en sí mismo es algo positivo”.

DeSantis dijo que quería que los estudiantes fueran ciudadanos productivos, pero no todos los estudiantes tienen “el lujo” de poder hacer esas horas, particularmente los estudiantes de familias de bajos ingresos.

Esos estudiantes “necesitan trabajar para ayudar a sus familias, y a esos estudiantes no se les debe negar la oportunidad de calificar para una beca solo porque su nivel socioeconómico hace que sea más difícil hacer este tipo de trabajo voluntario”, dijo DeSantis. Dijo que las horas de trabajo para apoyar a sus familias deberían contar para la elegibilidad de Bright Futures. “Lo que no queremos es tomar una beca y dejarla fuera del alcance de un estudiante solo por su circunstancia familiar”.

Bright Futures no es un programa basado en los ingresos, y DeSantis dijo que si bien la matrícula puede no ser una carga tan grande para algunas familias más acomodadas, el Proyecto de Ley 461 de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley que él firmaría, haría cambios en el programa de becas. para que las horas de trabajo cuenten para la elegibilidad de Bright Futures.

Tanto el vicegobernador como el presidente del Senado elogiaron la aprobación y firma del proyecto de ley, que brindaría más oportunidades a los estudiantes con diferentes circunstancias. Simpson dijo que usar el trabajo como palanca para la elegibilidad era bueno para los estudiantes de Florida, mientras que Núñez elogió a Florida como el “Estado libre” y el “Estado educativo”.

Los estudiantes presentes en el evento agradecieron a los líderes estatales por ayudar a brindar esta oportunidad educativa y expresaron su entusiasmo por ir a la universidad.

Después de firmar el proyecto de ley, DeSantis se mezcló con la multitud y no ofreció un espacio para preguntas y respuestas.