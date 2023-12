TAMPA, Fla. (WFLA) – El próximo crucero más grande del mundo tendrá su hogar en Florida.

El barco más nuevo de Royal Caribbean, Star of the Seas, será el crucero más grande del mundo, según la Autoridad Portuaria de Cañaveral . El barco comenzará a navegar desde Puerto Cañaveral en julio de 2025.

“Esta es una tremenda noticia y estamos muy orgullosos de ser el puerto base de este extraordinario nuevo barco. Star of the Seas agregará aún más emoción a la flota de Royal Caribbean que tiene su hogar en Puerto Cañaveral”, dijo el capitán John Murray, director ejecutivo del puerto. dijo a WESH en un comunicado. “Esperamos su llegada en 2025 y estaremos listos para darle la bienvenida a ella y a los muchos pasajeros del crucero que disfrutarán de todo lo que ella tiene para ofrecer”.

(Caribe Real)

Puerto Cañaveral ya alberga el segundo crucero más grande, el Wonder of the Seas. El crucero más grande del mundo actual es el Icon of the Seas , que comenzará a navegar desde Miami el próximo mes.

El Icon of the Seas cuenta con 20 cubiertas y tiene capacidad para un máximo de 7.600 invitados y 2.350 miembros de tripulación. Se trata de 250.800 toneladas brutas. En comparación, el Wonder of the Seas tiene 18 cubiertas y pesa 235.600 toneladas brutas.

El Star of the Seas se encuentra actualmente en construcción en Turku, Finlandia. En octubre, Royal Caribbean dijo que el nuevo barco y sus características se anunciarían pronto.

“La idea de combinar lo mejor de cada tipo de vacaciones en una aventura definitiva ha creado más entusiasmo de lo que nunca se había anticipado, y Star of the Seas será la próxima respuesta audaz a la demanda récord de los consumidores que hemos visto durante casi un año. y contando con Icon of the Seas”, dijo Michael Bayley, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International.

El nuevo barco seguirá la huella del Icon, que cuenta con el parque acuático más grande en el mar.

Las reservas para el Star of the Seas se abren el martes 5 de diciembre.