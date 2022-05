TAMPA, Fla. (WFLA) – El gobernador Ron DeSantis parece estar adoptando un enfoque de “esperar y ver” con respecto al borrador filtrado de la Corte Suprema de EE. UU. esta semana, aunque no descarta más restricciones al aborto en Florida.

“Simplemente advertiría a la gente. Puede filtrar cosas de un tribunal, lo que realmente no tiene precedentes, pero veamos cuándo realmente se procesa algo”, dijo DeSantis el miércoles en Clearwater en respuesta al reportero político de 8 On Your Side Evan Donovan, quien preguntó si el gobernador ampliará la próxima sesión especial sobre seguros de propiedad, como algunos le han pedido que haga.

“Me imagino que probablemente obtendremos algo a fines de este mes hasta junio, y lo revisaremos en ese momento”, dijo DeSantis después de señalar nuevamente la “gran violación” del “protocolo secreto”.

El mes pasado, DeSantis firmó una prohibición de casi todos los abortos después de las 15 semanas de embarazo, sin excepciones para las mujeres embarazadas que sobrevivieron a una violación o incesto. Eso fue aprobado por la legislatura de Florida en la última sesión legislativa regular. La ley entra en vigor el 1 de julio.

El congresista Charlie Crist, que se postula para la nominación demócrata para oponerse a DeSantis en noviembre, dijo que está “preocupado por todo en Estados Unidos en este momento”.

“Ese borrador filtrado fue una bomba”, dijo Crist en Tampa el miércoles. “Durante 50 años, los estadounidenses han tenido la confianza de que Roe v. Wade estaba en su lugar para proteger el derecho de la mujer a elegir. Parece que ya no vamos a tener eso. Y es por eso que he dicho que las carreras de gobernadores son realmente importante.”

El borrador del fallo filtrado de la Corte Suprema de EE. UU. incluye lenguaje que podría conducir a la restricción de otros derechos, según varios expertos legales.

El juez Samuel Alito escribió en su borrador de opinión que Roe estaba “extremadamente equivocado” cuando decidió, y agregó que la Constitución “no hace referencia al aborto, y tal derecho no está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”.

Ese estándar podría poner en peligro otros derechos, incluido el matrimonio entre personas del mismo sexo o incluso la anticoncepción, según algunos expertos legales .

” [I] depende de cómo cinco jueces entiendan el sentido de ‘libertad ordenada’ de nuestra nación”, escribió el profesor de derecho de la Universidad de Boston, Robert Tsai. “Y las leyes alguna vez prohibieron el uso del control de la natalidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo: la justificación de Alito para negar que el derecho a la autonomía reproductiva está profundamente arraigado en la tradición”.

Las empresas estadounidenses también están reaccionando al proyecto de fallo. Varios grandes empleadores, como Amazon y Citibank, están ofreciendo beneficios a los empleados por atención médica, incluidos abortos.

El senador Marco Rubio dijo a varios medios de comunicación que está presentando un proyecto de ley para impedir que las empresas deduzcan impuestos de esos gastos comerciales, aunque el sitio web del Congreso dijo que “no se ha recibido el texto” del proyecto de ley hasta el miércoles por la noche.