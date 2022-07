TAMPA, Fla. (WFLA) – Un restaurante de Florida podría perder su licencia de licor por albergar lo que el estado llama espectáculos de drag “sexualmente explícitos” con la asistencia de niños, informaron varios medios de comunicación.

Según el sitio web de noticias conservador Breitbart, que fue el primero en informar la noticia, la administración del gobernador presentó una queja ante el Departamento de Regulaciones Comerciales y Profesionales de Florida, acusando al restaurante R House de violaciones de alteración del orden público.

El restaurante R House está ubicado en el vecindario Wynwood de Miami y ofrece brunches de arrastre los fines de semana.

La denuncia alega que el restaurante expuso a los menores a “espectáculos de drag sexualmente explícitos”, citando un video que apareció a principios de este mes que muestra a una niña caminando con un artista de drag. La artista vestía únicamente pasties y una tanga llena de billetes de dólar.

“Dijimos espera un minuto, tener niños involucrados en esto está mal”, dijo DeSantis el miércoles durante una conferencia de prensa en Tampa. “Eso no es consistente con nuestra ley y política en el estado de Florida y es una tendencia inquietante en nuestra sociedad. para tratar de sexualizar a estos jóvenes. Esa no es la forma en que cuidas a nuestros hijos, proteges a los niños, no los expones a cosas que son inapropiadas”.

DeSantis dijo que los agentes de la división fueron al brunch drag y buscaron en las redes sociales más videos.

“De hecho, tenían agentes que iban a este lugar y efectivamente solo recopilaban información, obtenían inteligencia, veían lo que estaba pasando”, dijo DeSantis. “Y lo que encontraron fue que no solo había menores allí, y estos son espectáculos de drag sexualmente explícitos, el bar tenía un menú para niños. Y piensas para ti mismo: ‘Espera un momento, ¿qué está pasando?”

La denuncia dice que R House violó las disposiciones de la ley estatal que se enfocan en molestias públicas, actividad lasciva, conducta desordenada y exposición indecente.

“Las actuaciones y la actividad sexual simulada, particularmente cuando se realizan en presencia de niños pequeños, constituyen una actividad lasciva y justifican la revocación de la licencia del demandado”, dice la denuncia, según los informes.

“Estamos al tanto de la denuncia y actualmente estamos trabajando con el Departamento de Regulación Comercial y Profesional, a través de nuestro abogado, para rectificar la situación”, dijeron los propietarios de R House en un comunicado emitido por una firma de relaciones públicas. que el gobernador DeSantis, un partidario vociferante y defensor de la industria hotelera y las pequeñas empresas de Florida, verá esto como lo que es, un malentendido, y que el asunto se resolverá de manera positiva y rápida”.

No es la primera vez que DeSantis y otros conservadores de Florida apuntan a los espectáculos de drag. El gobernador dijo anteriormente que estaba considerando usar los servicios de protección infantil para investigar a los padres que llevan a sus hijos a espectáculos de drag. El representante estatal republicano Anthony Sabatini dijo que propondría una legislación para acusarlos de un delito grave.

“Propondré una legislación para acusar de un delito grave y cancelar los derechos de paternidad de cualquier adulto que traiga a un niño a estos espectáculos sexuales pervertidos dirigidos a los niños de Florida”, tuiteó Sabatini.

“Los programas de resistencia están siendo atacados nuevamente, mientras tanto, no hay comentarios del gobernador sobre traer niños a Hooters” , tuiteó la representante estatal Anna Eskamani, demócrata de Orlando, en respuesta a la queja del gobernador. “Según esta lógica, solo es sexualmente explícito si es LGBTQ+. ¿Por qué FL no puede enfocarse en resolver problemas reales en lugar de crear otros nuevos?”