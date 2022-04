(The Hill) – El gobernador de Florida, Ron DeSantis (R), emitió un comunicado el miércoles diciéndoles a los migrantes que fueron subidos a un autobús en Texas y enviados a Washington, DC, que no deberían intentar viajar a Florida, después de que algunos de los migrantes Según los informes, dijeron que esperaban llegar a Miami.

“A los que han entrado ilegalmente al país, justa advertencia: no vengan a Florida. La vida no será fácil para usted, porque estamos obligados a respetar las leyes de inmigración de este país, incluso si nuestro gobierno federal y otros estados no lo hacen”, dijo la oficina de DeSantis a Fox News.

La advertencia llega el mismo día que el gobernador de Texas, Greg Abbott (R), cumplió con una amenaza de transportar en autobús a los migrantes a DC en protesta por la suspensión del Título 42 por parte de la administración Biden, una política de la era Trump que permitía la expulsión de migrantes en la frontera por motivos relacionados con la salud.

Algunos inmigrantes dijeron a los medios de comunicación que no se quedarían en DC, y una persona le dijo a Newsmax que su destino final es Miami. The Daily Beast habló con 11 migrantes, quienes dijeron que esperaban terminar en Miami y la ciudad de Nueva York.

“Florida no es un estado santuario y nuestros programas sociales están diseñados para servir a los ciudadanos de nuestro estado”, dijo la declaración de DeSantis, según Fox News.

“Si ha venido aquí ilegalmente, la Administración Biden le ha hecho un gran perjuicio. Lo han alentado a realizar caminatas peligrosas, a menudo con gran angustia física para usted y su familia. A veces, esto incluso ha significado poner tu destino en manos de peligrosos coyotes y traficantes de personas”, agregó.

The Hill se ha comunicado con la oficina de DeSantis para obtener comentarios.

Abbott ha dicho que se enviarán más autobuses con inmigrantes a DC, mientras que la administración de Biden ha calificado sus acciones como un “truco publicitario”.