TAMPA, Fla. (WFLA) – El gobernador de florida, ron desantis, firmó hoy una controversial ley migratoria que busca frenar el masivo flujo de migrantes indocumentados que llegan al estado.

Nacho Rocha, presidente de la Fundación Pro Derechos Humanos La Rosa Blanca, nos abrió las puertas de su casa para mostrarnos cómo ayuda a los migrantes que llegan desde la frontera. “Esta es mi casa y aquí como pueden ver en la sala hay una cama donde están durmiendo dos inmmigrantes cubanos quienes por cierto pasaron su proceso migratorio y tienen estatus de parol. En este cuarto tiene otros dos cubanos, en el otro otros dos cubanos …”

Hace un poco más de un mes, Rocha trajo desde la frontera a la Bahía de Tampa a unos 18 migrantes, lo que lo pone bajo la lupa con esta nueva ley. “no estoy en contra de la inmigración. Migrar es un derecho humano”. Afirmó Rocha.

Con un país que está pasando por una escasez de trabajadores… “el inmigrante viene a trabajar, este país se sustenta con los inmigrantes. No es que lo diga yo, lo dicen las estadísticas”. Sostuvo el activista.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dice que tiene la obligación de detener en el estado este flujo de migrantes que entra al país ilegalmente ante la inacción de la Casa Blanca. “Tenemos a un “gobierno federal santuario” en este momento. Porque decidió que no cumpliría su responsabilidad de seguir la ley y de apropiadamente ejecutarla en los Estados Unidos. Desde el presidente para abajo, esta gente juró en defender la constitución de los Estados Unidos y ellos la están violando con la irresponsable política de fronteras abiertas, así que hoy Florida está respondiendo a ello”.

En esto coincide el abogado de inmigración Paúl Palacios. “A falta de procesamiento de tantos millones de personas que vienen por la frontera no sabemos cuáles son criminales y cuáles no son criminales”.

La nueva la ley incluye la penalización para empresas que transporten inmigrantes indocumentados, exige a las agencias policiales a trabajar en conjunto con ICE y plantea perseguir la red de tráfico internacional.

“Sabemos que está viniendo mucha gente a la frontera y tiene que haber algo de control. Entonces eso es lo que el gobierno de DeSantis está tratando de hacer”. Sostuvo Palacios.

Pero Rocha dice que no se detentrá en su esfuerzo para ayudar a los inmigrantes, incluyendo su traslado a la Florida. “El gobernador de Texas no está preso y está fletando autobuses para Washington cada vez que le da la gana. Entonces si a mi me meten preso yo supongo que al gobernador de Texas también lo tendrán que meter preso”.

Aunque la ley ya está en vigencia, algunos expertos afirman que las organizaciones pro inmigrantes presentarán recursos jurídicos para frenar su aplicación a través de los tribunales estatales o incluso federales.

Si deseas conocer todo el contenido de la ley, puedes hacer click en este enlace.