TAMPA, Fla. (WFLA) – Durante un evento en Callahan, el gobernador Ron DeSantis acusó a la Casa Blanca de mentir sobre un cambio en las políticas estatales de pedido de vacunas para las inyecciones de ARNm COVID-19, y dijo que los medios de comunicación habían optado por amplificar esa mentira.

Los comentarios de DeSantis se produjeron mientras el gobernador respondía una pregunta sobre el debate sobre la vacunación contra el COVID-19 del viernes, DeSantis dijo que la Casa Blanca había mentido sobre un cambio de política. El viernes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, había dicho a los reporteros de Washington de la compañía McClatchy News que el estado había cambiado de dirección, ordenando las vacunas de ARNm para niños de 6 meses a 5 años.

En el evento en Callahan, y a través de declaraciones del Departamento de Salud de Florida el viernes, DeSantis negó categóricamente que se hubiera producido tal cambio de política.

“La Casa Blanca miente al respecto. Sorpresa. No me sorprende que la Casa Blanca mintiera, definitivamente no me sorprende que los medios hegemónicos amplifiquen la mentira, porque eso es lo que hacen”, dijo DeSantis. “El estado de Florida publicó un artículo que dice que el estado de Florida no ha ordenado, su Departamento de Salud no ha ordenado inyecciones de ARNm para los bebés. Sí, no lo hicimos. Recomendamos en contra. No vamos a tener ningún programa en el que intentemos inyectar ARNm a bebés de 6 meses. Esa es la realidad. Creo que lo que pensaron que sucedería es que nos avergonzaríamos”.

DeSantis dijo que Florida había estado observando las políticas de los países europeos, tomando algunas de sus pautas políticas, y dijo que algunos de los países no “permiten Moderna para menores de 30 años, o recomiendan no hacerlo”. Si bien el gobernador no enumeró ninguno de los países a los que se refería específicamente, dijo que Florida no ordenaría las dosis de vacunas de ARNm para niños.

“Eso siempre fue eso, todavía no lo hemos ordenado, no lo vamos a ordenar”, dijo DeSantis sobre la política. “Ahora lo que dicen es que porque los médicos y los hospitales pueden ordenarlo, de alguna manera lo hemos invertido. Dije desde el principio que seríamos capaces de hacer eso. No tenemos la autoridad para prevenirlo y, francamente, si alguien quiere tomar una decisión diferente, simplemente les advierto que miren los datos reales en el ensayo clínico. Son los datos más débiles posibles que posiblemente pueda ver. Un número muy pequeño de personas, cuál es la recomendación de ellos ni siquiera rastrea los resultados”.

El gobernador dijo que los residentes pueden hablar con sus médicos y preguntar a sus pediatras, y dijo que la vacuna no los protegía contra enfermedades graves.

Como se informó anteriormente en WFLA.com, el gobernador había dicho: “Los médicos pueden obtenerlo. Los hospitales pueden obtenerlo, pero no habrá ningún programa estatal para administrar vacunas COVID a bebés, niños pequeños y recién nacidos. Eso no es algo que pensemos que sea apropiado, así que no es donde vamos a utilizar nuestros recursos”.

Dijo que el estudio de la vacuna del Cirujano General de Florida, Dr. Joseph Ladapo, no había demostrado ningún beneficio para un bebé.

“Joe Ladapo, nuestro Departamento de Salud lo ha analizado, no hay un beneficio comprobado para poner a un bebé con ARNm. Es por eso que nuestra recomendación es en contra, eso es diferente a prohibir su uso”, dijo DeSantis que el estado no tenía la autoridad para prohibir las vacunas. “Francamente, estamos seguros de que las personas pueden hacer su propio juicio. Diría que cuando miras el ensayo, una de las cosas que hicieron, no tenían bebés o niños muy pequeños que se hubieran recuperado de COVID en el ensayo. Así que no sabemos qué hará esto por las personas que se recuperaron”.

El gobernador dijo que el estudio había recomendado administrar la vacuna a niños y bebés pequeños que se habían recuperado del virus, a pesar de que DeSantis dijo que “no tienen ningún dato clínico” que lo respalde.

DeSantis dijo que los países europeos tenían más razón sobre la respuesta al COVID-19 que el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, o la Casa Blanca en lo que respecta a la política, y mencionó cómo él’ d sido criticado como gobernador por su decisión de mantener abiertas las escuelas y reabrir negocios.

“La gente puede hacer sus juicios, pero hacer preguntas. El hecho es que todo este año nos ha demostrado que estas agencias reguladoras del gobierno federal nos han demostrado que se han convertido en subsidiarias de las compañías farmacéuticas”, dijo DeSantis. “No son reguladores independientes, básicamente están ahí para aprobar lo que Pfizer quiere hacer. Así que la gente puede hacer sus juicios al respecto, pero no hemos ordenado ninguno para el Departamento de Salud”.

El gobernador dijo que “nuestras recomendaciones no han cambiado en absoluto” y recordó a la multitud reunida que Florida fue el primer estado en desaconsejar las vacunas de ARNm para niños de 6 a 11 años.

“Nunca tuvimos ningún programa estatal para nada de eso. Ha habido algunos practicantes que lo ordenaron y algunos lo obtuvieron. La mayoría de los padres no lo están dando a los niños con el ARNm, y esto es lo mismo”.

DeSantis dijo que las directivas de políticas actuales sobre vacunas para niños pequeños y bebés eran una continuación de las mismas políticas que el departamento de salud estatal implementó desde la primavera.