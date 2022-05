TAMPA, Fla. (WFLA) – El gobernador Ron DeSantis habló en Hub City Smokehouse & Grill en Crestview. El gobernador comentó sobre las presiones inflacionarias y otras preocupaciones económicas al entregar una subvención de $3.2 millones al condado de Okaloosa para el desarrollo de infraestructura. Hacia el final del evento, acusó al presidente Joe Biden de violar su juramento como resultado de sus políticas fronterizas.

Cuando DeSantis subió al podio, comenzó presentando a algunos de los funcionarios y líderes comunitarios reunidos para el evento antes de centrarse en los precios de la gasolina y la inflación.

“Esta gasolina está subiendo aún más. Quiero decir, creo que va a estar cerca de $5 en algunas partes de Florida”, dijo DeSantis. “Probablemente costaba alrededor de $4.15 hace solo un par de semanas, por lo que está subiendo. No están haciendo energía en los Estados Unidos. Ahora dicen que quieren obtener petróleo de Maduro en Venezuela. (…) Y en realidad ayudará a Rusia. Siempre están hablando de Rusia y Putin, bueno, tienen una relación muy estrecha con Maduro y Putin. Así que están haciendo eso y le rogarán a la OPEP, pero lo harán. no hacer más energía en los Estados Unidos. Y el resultado es que realmente han reducido nuestra capacidad de ser independientes de la energía, están cancelando los arrendamientos de petróleo y gasolina en lugares como Alaska. Y la gente, los que tienen que llenar sus tanques de gasolina, son los que están pagando el precio de esas malas políticas”.

Luego, DeSantis se refirió a los comentarios de Elon Musk que criticaron al presidente Joe Biden, antes de volver a criticar la economía actual.

“Entonces, creo que lo que dijo Elon Musk el otro día sobre quien pone esas cosas en el teleprompter es quién es el presidente porque nunca se sabe”, dijo DeSantis. “Pero esto es un gran fracaso. Es realmente difícil para mucha gente y ni siquiera hemos llegado a la temporada de conducción de verano todavía. A menos que cambien de rumbo, verás que cuesta más de $5 por gasolina sin plomo, y en lugares como California, probablemente serán $7 u $8 debido a todos los impuestos que tienen. Y eso va a ser un gran golpe para muchos trabajadores. Y lo que pasa con la energía, cuando es más cara, en realidad impregna todo lo demás también. Porque todos, cuando están produciendo cosas, cuando están haciendo esto, necesitan energía, y si esos costos aumentan, todas las demás cosas desaparecen. Así que ayuda a impulsar la inflación en más formas que solo lo que estoy viendo en la bomba de gasolina. Creo que si miras el momento en que entró Biden, ves una gran inflación, y les advirtieron sobre imprimir todo este dinero, dijeron que podías seguir haciéndolo, que no habría inflación, pero el resultado ha sido que ha habido una inflación realmente sostenida por primera vez en más de 40 años. quién sabe cuándo será el final. Creo, ya sabes, debido a toda esta mala gestión, creo que Biden hunde a este país en una recesión”.

Haciéndose eco de los comentarios anteriores sobre la economía, el gobernador dijo que Florida estaba bien posicionada, con el próximo presupuesto y el superávit presupuestario poniendo al estado en buena forma para capear los posibles problemas de la inflación. Como lo ha hecho antes, DeSantis también comparó la carga fiscal y el presupuesto de Florida con el estado de Nueva York, destacando su menor población y mayor presupuesto, al tiempo que dijo que Florida tenía “mejores caminos, mejores escuelas”, mejores servicios y mejores universidades estatales. Nuevamente elogió el superávit récord de $ 20 mil millones que tenía Florida, aunque es importante señalar que partes del superávit presupuestario se deben a la asistencia federal proporcionada como resultado de los programas de alivio de la pandemia tanto de la administración del expresidente Donald Trump como del Congreso de los EE. UU. junto con el presidente Biden.

DeSantis elogió el alto crecimiento económico y las cifras de empleo del estado, con estadísticas de empleo actualizadas provenientes del DEO el viernes, diciendo que el estado se estaba volviendo “muy fuerte fiscalmente” y que sería “tonto” no tomar medidas para abordar los problemas presupuestarios desde inflación.

Como dijo en eventos anteriores y comentarios sobre el presupuesto, DeSantis dijo que los preparativos de Florida les permitirían tapar los agujeros para las necesidades presupuestarias en prioridades como educación, aplicación de la ley e iniciativas de infraestructura. Luego dirigió sus comentarios a los políticos de Washington.

“Piensas, el Congreso imprimió dinero, Biden lo apoyó, ya sabes, billones y billones de dólares. Mucha de esta gente del Congreso ha estado allí durante 30 o 40 años”, dijo DeSantis. “Y realmente están sirviendo mal a este país. Creo que una de las mejores cosas que podríamos hacer en nuestro país es tener límites de mandato para los miembros del Congreso. Tenemos límites de mandato en la legislatura de Florida y lo que eso significa es que tenemos, terminas con algunos de estos muchachos, tienes oradores y líderes del Senado y están allí durante dos años como líderes. Así que tienen incentivos para hacer muchas cosas y dejar un legado. En Washington, todo lo que quieren lo que hacen es mantenerse en el cargo para siempre. Terminan tomando decisiones que los benefician constantemente a expensas del futuro del país. En Florida, de hecho, hemos certificado una enmienda para los límites de mandato, algunos otros estados lo han hecho, necesitamos mucho más. para hacerlo. Pero si realmente hubieras establecido límites de mandato, habrías tenido, imagínate, Nancy Pelosi se habría ido en la década de 1980 si hubiera límites de mandato. La conclusión es que estamos contraatacando, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, veremos lo que termina pasando, pero es frustrante ver tantas malas políticas impuestas al pueblo estadounidense”.

Luego, DeSantis, como lo ha hecho en eventos recientes, criticó la Oficina de Desinformación propuesta en el Departamento de Seguridad Nacional, dirigiendo sus críticas a su líder, Nina Jankowicz, y hablando sobre cómo los Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU. y otras agencias gubernamentales habían rechazado políticas y comentarios como desinformación antes de cambiar de rumbo más tarde. Luego repitió más puntos de conversación que dijo en el pasado sobre los resultados educativos y el uso de máscaras en las escuelas durante la pandemia y los esfuerzos de Florida para mejorar la educación en los últimos dos años.

Dijo que las familias se estaban mudando a Florida para poder tener a sus hijos en las escuelas, y dijo que la inscripción escolar en el estado era más alta.

“Apoyamos la educación en el hogar, pero en Florida nuestra inscripción ha aumentado en los últimos dos años. Debido a que hemos estado abiertos, no dijimos que los niños tenían que usar máscaras durante ocho horas al día”, dijo DeSantis. “Estamos trabajando para asegurarnos de que el propósito de nuestro sistema escolar sea educar a nuestros hijos, no adoctrinarlos. Eso es lo que los padres quieren ver. Estamos haciendo más que nadie, no en educación en todos los ámbitos, sino solo en eso. Asegurarnos de que no vimos que las brechas de rendimiento se amplíen, y luego ser un lugar donde la inscripción es en realidad uno de los pocos estados donde está aumentando. Eso está ligado a la financiación. Cuando hay menos niños en la escuela, entonces la escuela los distritos obtienen menos dinero. Nunca hemos tenido más fondos para las escuelas en la historia del estado de Florida, y hemos hecho cosas que realmente no han hecho en mucho tiempo. Como promover la educación vocacional, como hacer seguro que no tenemos ideología en el aula como la teoría crítica de la raza y todas estas otras cosas. De eso se trata realmente el liderazgo. Tuvimos el problema de que queríamos que los padres pudieran enviar a sus hijos a estos grados jóvenes sin tener cosas como despertó la ideología de género en el currículo, eso Era algo importante para muchos padres. A algunos de los medios no les gustó, a algunas compañías no les gustó, pero al final del día, gobernamos este estado sobre la base de lo que es mejor para este estado, y no de lo que algunos con sede en California corporación piensa, lo que quieren ver. Entonces, así es como va a ser”.

Después de las críticas anónimas de Disney sobre el Proyecto de Ley 1557 de la Cámara de Representantes, DeSantis volvió a los comentarios sobre la oficina de desinformación.

“Así que viste todo eso, dirían todas estas cosas con las escuelas y la inmunidad natural, diciendo que COVID era menos riesgoso para los jóvenes que para los ancianos, dijeron que eso era información errónea en un momento. Dijeron ‘un niño de 8 años niño y una persona de 80 años, todos todavía están en riesgo'”, dijo DeSantis. “Eso estuvo mal y teníamos razón en eso. Hacer que el gobierno te diga qué es verdad y qué no es antitético a los valores sobre los que se fundó este país. Particularmente, un régimen que está tan divorciado de la realidad como este. van a hacer, van a tomar a las personas que quieren marginar y silenciar y van a categorizar lo que estás diciendo como desinformación o información errónea. No van a hacer que el gobierno federal necesariamente tome medidas enérgicas contra eso, pero lo que van a hacer es dar esa información a las compañías de redes sociales. Y van a esperar que Google y Facebook y Twitter, si Musk no termina obteniendo eso, van a terminar confiando ellos para hacer cumplir lo que dicen que es información adecuada y lo que dicen es desinformación. Pero sabes qué, si tienes buenas ideas y buenas políticas, no tienes que preocuparte de que la gente te critique. La única razón por la que preocuparse por eso es que no quieren que la gente sepa la verdad. Tratan de sofocar la disidencia, y están tratando de amordazar a las personas que hablan porque ven las tonterías que suceden a su alrededor. Pienso en lo que hizo la NCAA con el campeonato de natación femenino. Tienes a un nadador que nada en el equipo masculino durante tres años, y luego, de repente, dice que se va a identificar como una mujer nadadora, y nadar contra las mujeres, ¿y luego le dan el campeonato nacional? Sobre estas mujeres que habían estado entrenando durante mucho tiempo. Y el segundo lugar era en realidad de Florida, que había ganado una medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Así que le robaron un campeonato nacional, porque la NCAA realmente está tratando de hacernos cómplices de algo que es falso. Eso es lo que obtendrás, absolutamente harán todo lo posible con las redes sociales para tratar de reprimir la disidencia”.

DeSantis prometió que Florida estaría en guardia para luchar contra esos esfuerzos, y dijo que si Musk “obtiene Twitter”, lo abriría, y por eso la “gente de Twitter” no quería que lo hiciera. Mencionó un video que salió con el liderazgo de Twitter que decía “básicamente simplemente admitieron ante la cámara donde” DeSantis dijo que “básicamente admitieron ‘no creemos en la libertad de expresión y todo lo que queremos hacer es marginar a las personas con puntos de vista conservadores’. DeSantis dijo que Musk, en cambio, lo abriría.

“Él va a abrirlo y luego sus ideas tendrán que resistir el escrutinio. Y no quieren haber puesto sus ideas a escrutinio, porque si me estás diciendo cosas como que un hombre puede quedar embarazado, eso no es cierto”, dijo DeSantis. “Y sabemos que eso no es cierto y vamos a poder decir que no es cierto. Y ellos no quieren eso. Quieren que te amordacen. Entonces, oficina de desinformación, creo que probablemente sea inconstitucional de todos modos. Pero claramente si están subcontratando a estas compañías de redes sociales para que hagan su trabajo sucio, eso está violando la constitución indirectamente, y son igualmente responsables de eso. Así que estaremos en guardia”.

Luego, DeSantis dijo que la razón por la que estaban en Crestview era para expandir la base industrial en el estado de Florida y elogió las industrias agrícola y turística en el estado. Dijo que Florida había batido récords de turismo anteriores debido a sus políticas abiertas durante COVID, donde las personas “no tendrían que mostrar documentos” o usar una máscara. Luego, elogió la costa espacial en Florida y las empresas de tecnología financiera que “quieren venir porque, francamente, tenemos un mejor entorno económico”, pero dijo que EE. UU. debería hacer más para fabricar sus propios productos, en lugar de dejar que China produzca cosas clave necesarias para la economía.

“¿Por qué querrías tener cosas clave, que se fabrican en China, que es un país hostil para nosotros, que es un país autoritario para nosotros, y luego nos dejamos llevar por el capricho de lo que quiera hacer el presidente Xi?”. dijo DeSantis. “No creo que sea correcto. Hemos trabajado muy duro para hacer eso, tenemos algunos anuncios geniales en cuanto a lo que está pasando en todo el estado. Ha habido una serie de empresas que han bajado al estado de Florida para poder producir cosas aquí y estamos trabajando con más cada día”.

DeSantis dijo que además de un buen clima económico, había que estar comprometido con la educación de la fuerza laboral, diciendo que un título universitario de cuatro años no era necesariamente la mejor manera de construir una carrera, y “de hecho es ni siquiera de la mejor manera en muchos casos”. Dijo que tener habilidades de demanda realmente alta para lo que se consideraría un oficio más tradicional podría conducir a mejores oportunidades profesionales, y señaló las inversiones del estado en programas de capacitación para conductores de camiones y otros para ingeniería eléctrica y mantenimiento de HVAC, que eran lucrativos y no tenían deuda cuando ingresó a esos campos debido a la educación.

“Ha habido mucha gente de mi generación en adelante, a la que se les dijo ‘hombre, a menos que tengas ese título universitario, no vas a tener éxito'”, dijo DeSantis. “Así que mucha gente se ha endeudado $100,000, algunos de ellos ni siquiera se gradúan, muchos de ellos ni siquiera se gradúan. Y luego algunos de ellos se gradúan y tienen una Licenciatura en Artes en Estudios Zombie. Y luego terminan trabajando en un trabajo que podrían haber tenido después de la escuela secundaria y luego están muy endeudados”.

DeSantis dijo que Florida no permite que las universidades aumenten las matrículas y que existen programas como Bright Futures que ayudan a reducir los costos universitarios, luego elogió el esfuerzo estatal para aumentar las oportunidades educativas en la fuerza laboral y para trabajos calificados. Dijo que Florida era un estado líder en educación laboral. El gobernador dijo que además de mano de obra, se necesita infraestructura para atraer empresas.

Poco después, DeSantis anunció nuevos fondos otorgados por el Fondo de Subvenciones para el Crecimiento Laboral del Gobernador por un monto de $3.2 millones al condado de Okaloosa para la instalación de carreteras, vías férreas, agua y alcantarillado, e infraestructura de banda ancha para empresas en el sitio de Shoal River Ranch Giga fuera de Carretera 90 . La oficina del gobernador dijo más tarde que “se proyecta que el sitio tenga un impacto económico de más de $ 47,6 millones después de que se realicen mejoras en la infraestructura”.

“Esta construcción de este sitio industrial creará oportunidades sin precedentes en el condado de Okaloosa que consisten en hasta 11 000 nuevos puestos de trabajo. Creemos que esto incluirá 4000 nuevos puestos de trabajo en la fabricación, con un impacto económico de casi $50 millones para la próxima década”, dijo DeSantis. “En este momento, hay 2.900 puestos de trabajo de fabricación en todo el condado de Okaloosa”. Dijo que la iniciativa duplicaría con creces los empleos de manufactura en el área.

DeSantis dijo que el condado estaba trabajando con varias empresas para hacer acuerdos para atraer el desarrollo y los negocios a Okaloosa, y que el desarrollo de la infraestructura “les daría la confianza” para mudarse aquí sabiendo que tenían lo que necesitaban. Prometió más anuncios en el futuro.

Después de “presentar el cheque” hablaron varios líderes locales, así como el Sec. Águila. Aplaudieron al gobernador por sus esfuerzos para impulsar el crecimiento laboral y el desarrollo empresarial en el estado.

Eagle dijo que el gobernador era el funcionario que tomaba las decisiones finales sobre dónde se entregarían los fondos del premio. Dijo que en medio de los obstáculos económicos actuales y la “pesadilla logística que estamos viendo a nivel nacional”, los premios se “redoblarán” en el desarrollo comercial en Okaloosa. Eagle dijo que las empresas estaban mirando a Florida “no por grandes donaciones en efectivo”, sino por el entorno empresarial. Dijo que en su mayoría estaban buscando terrenos, lo que llevó a cómo se usaría la subvención en Okaloosa.

Después de los otros oradores, DeSantis comentó sobre el estado de la seguridad fronteriza y la derogación pendiente del Título 42 por parte de la administración Biden.

“Desde que Biden se convirtió en presidente, creo que casi 2,5 millones de personas han cruzado ilegalmente la frontera sur”, dijo DeSantis. “¿Qué significa eso en términos de la calidad de vida de los estadounidenses? Bueno, sabemos que hemos visto un récord de trata de personas, tráfico sexual y tráfico de drogas. De modo que ahora, la causa número uno de muerte entre las personas de 18 a 45 en los Estados Unidos de América es una sobredosis de fentanilo. Puede que lo estén fabricando en China, pero lo están trayendo todo a través de la frontera sur debido a lo que está haciendo. Ahora, incluso a pesar de lo malos que son esos números, todo eso se ha hecho. con este Título 42 en su lugar, eso fue un legado de la administración Trump. Donde al menos rechazan a algunas personas cuando intentan ingresar ilegalmente. Cuando abran eso, verá una gran avalancha de personas yendo a través de la frontera sur. Hemos tomado medidas, envié gente el año pasado desde Florida para ayudar a Texas. El problema era que estarían capturando a las personas que estarían viniendo ilegalmente, simplemente cruzarían caminando”.

DeSantis dijo que los agentes federales simplemente “los liberarían de todos modos” y que deberían volver a colocarlos en su lugar, razón por la cual el estado demandó a la administración de Biden por su política de “atrapar y liberar”. Dijo que firmaría una ley reciente en Florida dirigida a las empresas que transportan inmigrantes ilegales.

“Tengo, obtuve dinero de la Legislatura que estará disponible a partir de junio, de modo que si Biden está transportando a extranjeros ilegales a nuestro estado, tomaremos esos autobuses y los desviaremos a Delaware y otras jurisdicciones”, dijo DeSantis.

Luego, criticó directamente el desempeño de Biden como presidente, acusándolo de violar su juramento del cargo.

“Simplemente creo que es increíble el fracaso en la frontera sur. La cuestión es que hizo un juramento, Biden, de apoyar y defender la Constitución, de cuidar que las leyes se ejecuten fielmente”, dijo DeSantis. “Está violando su propio juramento al permitir que un gran número de personas crucen la frontera ilegalmente. Esas comunidades fronterizas están siendo asesinadas allí en el sur de Texas con todo lo que ingresa. Honestamente, a Biden se le debería otorgar una membresía honoraria en el cárteles mexicanos de la droga porque nadie ha hecho más para ayudar a los cárteles que Biden con sus políticas de fronteras abiertas”.

DeSantis dijo que si se deroga el Título 42, sería un “desastre” y que el estado estaba haciendo todo lo posible para proteger a los floridanos, diciendo que los estados deberían poder manejar la frontera en lugar del gobierno federal.

“Honestamente, deberían dejar que los estados se encarguen de la frontera, enviaría gente para que hiciera eso si pudiéramos evitar que la gente viniera y enviarla de regreso”, dijo DeSantis. “Pero Texas no está haciendo eso”. Dijo que Florida ayudaría en el esfuerzo si sucediera.