KENTUCKY (WDKY) — Un nuevo estudio desglosa las canciones navideñas favoritas del país por estado, así como las que menos gustan, que resultó ser la misma canción en algunos estados.

Para tener una mejor idea de qué canciones tienen más y menos probabilidades de fomentar la alegría navideña, FinanceBuzz utilizó Google Trends para encontrar la canción navideña más popular en cada estado y encuestó a más de 1,200 adultos estadounidenses sobre las canciones navideñas más molestas.

FinanceBuzz recopiló datos de búsqueda de Google Trends sobre las 25 canciones navideñas con mayor ranking en el Billboard Hot 100 para la semana de Navidad de 2022. Para obtener la lista de las canciones navideñas más molestas, FinanceBuzz encuestó a 1,250 adultos estadounidenses en noviembre de 2022.

En todo el país, “All I Want for Christmas is You” de Mariah Carey fue tendencia en 10 estados, lo que la convierte en la canción navideña más popular. El mega éxito navideño de Mariah fue la canción más buscada tanto en el noreste como en el sur.

Forbes estimó que Mariah obtiene una ganancia de 2.5 millones de dólares cada año con la canción.

Completando las canciones más populares se encuentran “Run Rudolph Run”, “It’s the Most Wonderful Time of the Year”, “Jingle Bells”, “Deck the Halls” y “Feliz Navidad” del puertorriqueño José Feliciano, que ocupó el puesto número uno en al menos tres estados.

En California reinaba “It’s Beginning to Look A Lot Like Christmas”, mientras que en Texas y Florida era “Feliz Navidad”. Hacia el norte, “Blue Christmas” fue la canción principal en Oklahoma y Tennessee, “Underneath the Tree” ocupó el primer lugar en Ohio y “All I Want for Christmas Is You” en Illinois y Nueva York.

Las canciones navideñas que menos le gustan a la gente

Durante la temporada navideña, la música navideña se cuela en nuestra vida diaria, aparentemente cada vez que encendemos la radio, vamos a un centro comercial o nos ponen en espera.

Para quienes lo aman, es genial, pero para quienes no les gusta, se convierte en una tortura estacional. Con las canciones más populares como “All I Want for Christmas Is You” aparentemente sonando en todas partes a medida que nos acercamos a la Navidad, no es de extrañar que sea una de las canciones más populares y más despreciadas.

Los estadounidenses clasificaron estas 10 canciones navideñas como las más molestas después del éxito de Mariah Carey:

“All I Want for Christmas is You” by Mariah Carey “The Chipmunk Song (Christmas Don’t Be Late)” by Alvin and the Chipmunks “Feliz Navidad” by Jose Feliciano “A Holly Jolly Christmas” by Burl Ives “Baby It’s Cold Outside” “Deck the Halls” “Happy Xmas (War is Over)” by John Lennon “White Christmas” “Wonderful Christmastime” by Paul McCartney “Do You Hear What I Hear?”

FinanceBuzz informó que la razón más común para incluir una canción en la lista era que los oyentes sentían que se repetía demasiado.

Vea el estudio completo y las 50 canciones favoritas del estado aquí.