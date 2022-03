( STACKER ) – Todos los estados de EE. UU. tienen algo de lo que se enorgullecen, y eso es especialmente cierto en el caso de sus bebidas exclusivas. Estas son bebidas que a los locales les encantan y a los turistas les encanta buscar. Ya sabes de los que estamos hablando. ¿Te imaginas un viaje a California sin una copa de vino tinto de Napa Valley? ¿O pasar por Seattle sin una taza de café bien caliente? A veces, es la bebida de autor la que ayuda a solidificar el carácter de un destino.

No existe una regla estricta cuando se trata de definir la bebida característica de un estado. Algunos estados incluso tienen bebidas designadas como sus bebidas estatales oficiales. De hecho, la bebida estatal más popular en todo el país es, lo crea o no, la leche: 19 estados afirman que la leche es su bebida estatal oficial. Y luego hay otros estados que son bien conocidos por sus bebidas, como Nebraska y su Cerveza Roja, una mezcla de cerveza y jugo de tomate similar a la cura para la resaca “Ojo Rojo” de México. También hay bebidas como el té dulce con vodka de Carolina del Sur o Jack Daniel’s de Tennessee. Estas bebidas son íconos de estado, incluso si no tienen el estado oficial de símbolo de estado. Tanto los turistas como los lugareños siempre parecen encontrar una razón para buscarlos y hacer una prueba de sabor por sí mismos para abrazar los sabores de nuestros 50 estados.

Entonces, ¿cuáles son las bebidas exclusivas de cada estado? Stacker examinó los sitios web estatales oficiales, noticias, perfiles culinarios e informes históricos que relacionan bebidas específicas con estados de todo el país. Algunos estados tenían varios tragos en la carrera, por lo que en esos casos, la mayoría dictaminó.

¿Estás listo para descubrir bebidas de autor de todo el país? De hecho, ¿conoces la bebida insignia de tu estado natal? Siga leyendo para descubrir qué estado es conocido por sus bebidas favoritas.

Alabama: martillo amarillo

Un día de juego de Alabama no es el verdadero negocio sin un Yellowhammer. Llamada así por el ave del mismo nombre, es la bebida característica de Gallette’s en Tuscaloosa y es la favorita cuando juega la Universidad de Alabama. Según The Daily Meal, contiene vodka, ron blanco, amaretto, jugo de naranja y jugo de piña, cubierto con una cereza marrasquino .

Alaska: Pato se tira pedos

Los Duck Farts, originales de Anchorage, son mucho más sabrosos de lo que parecen. Según Chowhound, la bebida recibió su nombre por el sonido que hace la gente después de beber una . Están hechos con Kahlua, crema irlandesa Baileys y whisky Crown Royal.

Arizona: Amanecer de tequila

El origen del Tequila Sunrise es un poco turbio. Algunos dicen que fue inventado en Arizona en la década de 1930 , mientras que otros dicen que la versión moderna proviene de Sausalito, California, en la década de 1970 . Otro grupo cree que se remonta a Tijuana, México, durante la Prohibición. Cualquiera que sea la historia, Tequila Sunrise de Arizona es tanto una bebida exclusiva como parte de un evento exclusivo que celebra el regreso a casa de la Universidad del Norte de Arizona. El cóctel OG incluye tequila, crema de cassis, jugo de lima y agua de soda (la versión más nueva es tequila, jugo de naranja y granadina).

Arkansas: jorobado de Arkansas

¡Vamos cerdos! es el grito de guerra del querido equipo de fútbol Razorbacks de la Universidad de Arkansas. También es el grito de guerra de la bebida estatal del mismo nombre. Hecho con frambuesas, ponche de frutas y azúcar turbinado, seguramente lo llenará de espíritu de equipo, por así decirlo.

California: vino

La mayoría del vino estadounidense proviene de los viñedos de California. De hecho, según el Instituto del Vino, California representa el 81 % de todo el vino de EE . UU. y es el cuarto productor de vino líder en el mundo. Desde Napa y Sonoma hasta la Costa Central, el Valle Central y la Costa Sur, no es necesario ir muy lejos en California para degustar una copa de vino de clase mundial.

colorado: bulldog colorado

Puede parecer un ruso blanco, pero el Bulldog de Colorado tiene un toque extra burbujeante. Hecho con el vodka exclusivo, licor de café y crema, el Colorado Bulldog agrega un chorrito de Coca-Cola. Sus orígenes son un poco enigmáticos, pero algunos creen que recibió su nombre del bulldog inglés y la mascota de la Universidad Estatal de Colorado antes de que sus equipos deportivos pasaran a llamarse Aggie Rams, según la Universidad Spoon.

Connecticut: mula de Moscú

Si bien el nombre lleva a creer que este cóctel es de origen ruso, en realidad es mucho más de Connecticut. Según Hartford Courant, la mula de Moscú fue inventada por John G. Martin de GF Heublein Brothers of Hartford, un distribuidor de bebidas espirituosas y alimentos. La llamó mula de Moscú porque contiene vodka, que en realidad se asocia con Rusia, mientras que “mula” es el término para el grupo de bebidas preparadas con cerveza de jengibre y cítricos.

Delaware: cabeza de cazón

Los habitantes de Delaware que valen la pena le dirán que una botella de Dogfish Head es inequívocamente la bebida insignia del estado. La cervecería abrió en 1995 en Milton . Hoy, el imperio abarca restaurantes, una posada y una destilería.

florida: jugo de naranja

Cuando se trata de Florida, tiene que ser jugo de naranja. Florida produce más del 70% del suministro de cítricos del país , según Visit Florida. Más del 90% del jugo del mismo nombre en los Estados Unidos proviene de naranjas de Florida. Si desea seguir con el tema del cóctel, agregue un poco de champán y conviértalo en una mimosa.

Georgia: Escarlata O’Hara

Llamada así por la belleza sureña más famosa del mundo, la bebida de autor de Georgia es el cóctel Scarlet O’Hara . Está hecho con jugo de arándano, una pizca de lima y Southern Comfort, según The Daily Meal.

Hawái: mai tai

Hawái y tiki van de la mano, por lo que no sorprende que la bebida más popular en los bares hawaianos sea el mai tai. Hecho con naranja, lima y ron, es el cóctel tropical perfecto para acompañar esas impresionantes playas de Hawái. Según Eater, el mai tai fue tan popular en las décadas de 1940 y 1950 que en realidad agotó el suministro mundial de ron .

Idaho: whisky canadiense

Idaho ama su whisky canadiense. Te ayudará a superar esos largos y fríos inviernos. De hecho, la bebida alcohólica de mayor venta en el estado es Black Velvet , según el Idaho Statesman.

Illinois: whisky irlandés Jameson

Con su población irlandesa y la tradición anual de teñir el río Chicago de verde el día de San Patricio, Illinois tiene que ver con Irlanda. Entonces, cuando se trata de elegir una bebida exclusiva, tiene que ser el whisky irlandés Jameson, que es la bebida espirituosa más popular del estado .

Indiana: Agua

Puede que no sea la bebida estatal más creativa, pero sin duda es la más importante. Según la Resolución 20 de la 115.ª Asamblea General del Senado de Indiana de 2007, la bebida oficial de Indiana es el agua .

Iowa: margarita de agua azul congelada

West Okoboji Lake es uno de los mayores reclamos de fama de Iowa. De hecho, el lago naturalmente azul es tan querido que inspiró la bebida característica de Iowa, la margarita de agua azul congelada. Según Taste of Home, el cóctel se prepara como el clásico margarita con tequila, Cointreau y lima. El azul brillante proviene de Blue Curacao.

Kansas: pluma de caballo

Se dice que la ciudad de Lawrence es el verdadero hogar del nuevo cóctel , el Horsefeather. Según Punch Drink, el cóctel incluye centeno Old Overholt, jengibre, jugo de limón y unas gotas de amargo de Angostura.

Kentucky: julepe de menta

Durante más de dos siglos, los habitantes de Kentucky han estado llenando sus vasos altos con julepes de menta. La bebida oficial del Derby de Kentucky , según Taste of Home, los julepes de menta incluyen bourbon (otro nativo de Kentucky), jarabe de azúcar y menta fresca.

Luisiana: Sazerac

Mientras los turistas lanzan huracanes en Bourbon Street, los lugareños de Luisiana beben Sazeracs. Inventado en el siglo XIX en una cafetería de Nueva Orleans , la iteración moderna incluye whisky de centeno, absenta y amargos.

Maine: Moxie

A partir de 2005, el refresco oficial del estado de Maine es Moxie. El refresco Moxie está hecho de extracto de raíz de genciana y combina sabores amargos y dulces.

Maryland: Leche

Los huesos son fuertes en el estado de Maryland. Eso es porque la leche ha sido la bebida estatal desde 1998. Las vacas de Maryland son mundialmente famosas por sus manchas blancas y negras. Según el Manual de Maryland, a partir de 2019, el estado tenía alrededor de 43 000 vacas lecheras .

Massachusetts: jugo de arándano

Conocido por sus hermosos pantanos de arándanos carmesí, no es de extrañar que Massachusetts eligiera el jugo de arándano en su bebida estatal en 1970, según CBS Boston. De hecho, Ocean Spray tiene su sede en Massachusetts.

Míchigan: El hummer

La bebida emblemática inequívoca de Michigan es el hummer. Creado por Jerome Adams en 1968 en Detroit en el Bayview Yacht Club , el hummer está hecho con ron blanco, Kahlua y dos bolas de helado de vainilla, según Punch Drink.

Minnesota: Leche

Produciendo más de 9 mil millones de libras de leche por año , según la Oficina del Secretario de Estado de Minnesota, el estado designó, lo adivinó, la leche como su bebida oficial en 1984. Minnesota ocupa el octavo lugar en producción de lácteos en los Estados Unidos.

Misisipi: Leche

¿Tienes leche? Misisipi lo hace. En 1984, el estado de Mississippi convirtió a la leche en su bebida oficial , según Made in Mississippi.

Misuri: Budweiser

Anheuser-Busch, la cervecería icónica de Estados Unidos, comenzó en la década de 1850 en St. Louis. Hoy es donde permanece la sede central y la cervecería insignia .

Montana: zanja de whisky

Los habitantes de Montana son de origen fuerte. Es por eso que su bebida característica es un whisky, que básicamente es solo whisky y agua , según Spoon University. Una orden de bebida que termina en “zanja” significa “con agua”.

Nebraska: cerveza roja

En México lo llaman ojo rojo, pero en Nebraska lo llaman cerveza roja , según Eater. De cualquier manera, es cerveza con un chorrito de jugo de tomate, y es absolutamente esencial para una mañana después de una gran noche de fiesta.

Nevada: Picón ponche

Nevada tiene una gran población de inmigrantes vascos , especialmente en la zona norte del estado, según NBC News Las Vegas. Por eso la bebida estatal no es otra que el picón ponche, una bebida del País Vasco que se elabora con granadina, gaseosa, brandy y Amer Picón.

New Hampshire: sidra de manzana

Cuando llega el otoño, los huertos de manzanos de Nueva Inglaterra cobran vida con actividad. Los turistas acuden de todas partes para recoger manzanas y beber una taza de sidra de manzana caliente, que resulta ser la bebida oficial de New Hampshire desde 2010. Hay más de 1400 acres de huertos en el estado , según State Symbols USA.

Nueva Jersey: bombas Jäger

Nueva Jersey no tiene un verdadero cóctel oficial o una bebida estatal, pero los estudiantes universitarios de todo el estado (especialmente a lo largo de su icónica costa de Jersey) conocen las bombas Jäger . Hecho icónico en el reality show The Jersey Shore, según The New York Times, las bombas Jäger se hacen dejando caer un trago de Jägermeister en un vaso de Red Bull.

Nuevo México: Cóctel Chimayó

El nacimiento del cóctel Chimayó se remonta al Rancho de Chimayó, donde se creó en la década de 1960 , según Taste of Home. La bebida combina tequila y jugo de manzana con jugo de limón fresco y Creme de Cassis.

Nueva York: Leche

¿Sabías que Nueva York es el tercer mayor productor de leche de los Estados Unidos? Según State Symbol USA, es por eso que la leche es la bebida oficial del estado de Nueva York . La leche producida en Nueva York se utiliza para consumo pero también para mantequilla, queso, helados y productos procesados.

Carolina del Norte: el rebote de la cereza

Técnicamente, la bebida estatal oficial de Carolina del Norte es, una vez más, la leche. Pero con el espíritu de mantener las cosas interesantes, echemos un vistazo a su cóctel no oficial, el rebote de cereza. Spoon University dice que el cóctel exclusivo se creó en Hunter’s Tavern cerca de Raleigh y consiste en cerezas, azúcar y su elección de alcohol fuerte.

Dakota del Norte: cerveza

Dakota del Norte es uno de los principales estados en consumo de cerveza per cápita , según VinePair. Un informe de 2020 muestra que, al igual que en Montana, Vermont y New Hampshire, la cerveza es la bebida preferida en el estado.

Ohio: María sangrienta

El jugo oficial del estado de Ohio es el jugo de tomate , por lo que tiene sentido que el Bloody Mary sea una bebida emblemática del estado. Cada cantinero hace su propia versión de este icónico cóctel de brunch, pero la base siempre es una mezcla de jugo de tomate, vodka y una mezcla de especias.

Oklahoma: Roy Rogers

No hay mucho más de Oklahoma que Roy Rogers. Conocido como El Rey de los Vaqueros, la leyenda se casó en el Flying L Ranch en Davis. Según Taste of Home, Rogers no bebía alcohol , por lo que el cóctel sin alcohol después de su nombre contiene solo granadina, cola y una cereza marrasquino.

Oregón: Negroni

La escena de cócteles de Portland es sólida, con algunos de los mejores cantineros del país que preparan bebidas deliciosas. Uno de sus favoritos estatales es el negroni. De hecho, hay una semana entera dedicada a ello cada año en Portland. El cóctel contiene ginebra, Campari y vermú dulce.

Pensilvania: cerveza artesanal

Hubo un tiempo en que Pensilvania era el productor número 1 de cerveza artesanal en el país, según Breweries in PA. Si bien se ha deslizado al puesto número 2 (detrás de California), la cerveza sigue siendo bastante importante para la economía de Pensilvania.

Rhode Island: café con leche

Una mezcla de leche con un trago de jarabe de café dulce es la bebida ahora icónica de Rhode Island conocida como leche de café, según la revista Imbibe. La bebida surgió en la década de 1930 y puede presumir de ser un nombre familiar en todo el estado.

Carolina del Sur: té dulce y vodka

Hay pocas cosas más sureñas que el té dulce. Y aunque el té dulce se inventó en Virginia, Firefly Distillery en la isla Wadmalaw de Carolina del Sur creó la primera mezcla de té dulce con vodka, según The Daily Meal.

Dakota del Sur: martini de Dakota del Sur

No es lujoso ni elaborado, pero es un clásico de Dakota del Sur. El martini de Dakota del Sur es simple: tome cualquier cerveza de barril liviana y agregue una lanza de pepinillos salados , según Argus Leader. Eso es todo, y es todo lo que necesitas.

Tennessee: Jack Daniel’s

Si hay algo que Tennessee hace bien, es el whisky. Lynchburg es el hogar de la mundialmente famosa destilería Jack Daniel . Ya sea que esté preparando un cóctel, mezclándolo con la Coca-Cola clásica o bebiéndolo con hielo, se sentirá como en casa si bebe Jack en Tennessee.

Tejas: Margarita

Mientras que la margarita evoca imágenes de una playa en México, la bebida en realidad nació en Texas . Inventado por Pancho Morales, un camionero de Juárez, México, el clásico brebaje de tequila se creó en El Paso, según Texas Monthly.

Utah: cerveza de raíz

A los habitantes de Utah les encanta su cerveza de raíz, especialmente si se trata de la cerveza de raíz Brigham’s Brew. Producida en Salt Lake City por Wasatch Brewery , la popular gaseosa ocupa un lugar destacado en un estado que tiene algunas leyes de bebidas alcohólicas bastante rígidas.

Vermont: Viejo Vermont

Si fuera socialmente aceptable beber jarabe de arce, los habitantes de Vermont ciertamente lo harían. ¿La siguiente mejor cosa? Tíralo en un cóctel. Conoce el viejo Vermont, un cóctel que mezcla ginebra, jugo de naranja, amargos y, por supuesto, jarabe de arce , según Spoon University.

Virginia: whisky de centeno de George Washington

George Washington, nativo de Virginia, tiene sus obvios reclamos de fama. ¿Pero sabías que también destilaba whisky? Producido en su casa de Mount Vernon en la década de 1790, el whisky de centeno todavía se produce en la actualidad. En 2017 se convirtió en una de las bebidas insignia del estado .

Washington: Café

Desde Starbucks hasta Seattle’s Best, el estado de Washington conoce y ama su café. De hecho, la cultura del café de Seattle es una de las razones por las que los lugareños aman tanto la ciudad.

Virginia Occidental: Gin tonic

Puede asociar un gin tonic con un pub elegante en Londres, pero Virginia Occidental no es ajena a esta mezcla botánica . Los gin-tonics son los favoritos locales en el estado, por lo general se sirven con ginebra añeja, tónica, agua mineral y aceite de limón, dice The Daily Meal.

Wisconsin: Brandy a la antigua

Escucha, queremos decir leche porque, bueno, las vacas de Wisconsin. La leche es técnicamente la bebida oficial del estado, pero el brandy a la antigua es una leyenda de Wisconsin y ciertamente merece algo de atención. Un brandy de Wisconsin a la antigua usa brandy en lugar de whisky y se sirve con cerezas al marrasquino, jugo de naranja, una pizca de amargo, soda y hielo. Al hacer el pedido, los cantineros le preguntarán si desea “dulce o amargo”, lo que se refiere a la elección de refresco. Agrio no es realmente ácido, sino la opción menos dulce de 50/50 o Squirt. Dulce significa el azúcar añadido de un 7Up o Sprite.

Wyoming: whisky de Wyoming

Con el nombre del estado integrado en el título, el whisky de Wyoming es el favorito inequívoco del estado. El whisky es fuerte, destilado artesanalmente y no para los débiles de corazón, lo que habla bien de la cultura vaquera en Wyoming. Sea lo que sea que estés vertiendo whisky de Wyoming, los lugareños lo están bebiendo, según The Daily Meal.