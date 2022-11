TAMPA, Fla. (WFLA) – Una audiencia en Tallahassee el jueves podría determinar si muchos floridanos pagarán más por la electricidad el próximo año.

Florida Power and Light, Duke Energy y TECO están pidiendo a los reguladores otro aumento en las tarifas. Las empresas dicen que el costo del gas natural se ha duplicado, por lo que necesitan un aumento.

Si se aprueban los aumentos de tarifas, es probable que los clientes paguen de $15 a $33 más por mes, según su proveedor y el uso de energía.

La Oficina de Asesoramiento Público de Florida, que aboga por los clientes de servicios públicos, dice que los aumentos de tarifas se suman a otros aumentos que ya fueron aprobados.

“En 2022, la compañía incurrió en costos de gas de más de $ 3 mil millones entre los tres. Sin embargo, esos costos no pidieron recuperación y eso no está incluido en ese número”, explicó Charles Rehwinkel, un abogado representante. “Creo que no lo están adelantando debido a la enorme conmoción del proyecto de ley y creo que están buscando formas de moderar estos costos. Pero, en nuestra opinión, estos costos no van a desaparecer”.

Los residentes de Tampa Bay pueden haber visto facturas de electricidad más altas en los últimos meses.

“Nuestra factura de electricidad acaba de subir y está a mediados de los 400”, dijo Carly Cashman-Crepo, que vive en el condado de Polk.

“Hemos escuchado que las facturas de las personas se duplicaron, cientos de dólares de aumento en la factura mensual”, dijo Rehwinkel.

En última instancia, la Comisión de Servicios Públicos decidirá si aprueba o no los aumentos de tarifas.

La audiencia está programada para el jueves a las 9:30 a.m.