TAMPA, Fla. (WFLA) – La NASA hará otro intento de lanzar la misión Artemis I desde el Centro Espacial Kennedy el miércoles por la mañana temprano, más de dos meses después de que se frustró su último intento de lanzamiento.

Artemis I, la primera misión en el programa Artemis que enviará a los astronautas de los Estados Unidos de regreso a la luna y más allá, recibió un “golpe” para el lanzamiento el lunes por la noche. La ventana de lanzamiento de la misión se abre a la 1:04 a.m. EST y dura dos horas.

El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion están listos para despegar para la prueba de vuelo sin tripulación alrededor de la luna desde la histórica Plataforma de Lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy. Y aunque el lanzamiento en sí se lleva a cabo en la costa este de Florida, la NASA dice que la mayor parte del estado debería estar dentro del rango de visibilidad para el lanzamiento.

Según la NASA, muchas personas que viven en Florida y a lo largo de la costa este deberían estar en el rango de visión durante más de un minuto después del lanzamiento.

Este gráfico de la NASA muestra el rango de visibilidad del lanzamiento de Artemis I. (Crédito: NASA)

“La luz brillante de las columnas de los propulsores de cohetes sólidos gemelos del cohete lunar y los cuatro motores RS-25 se podía ver contra el cielo nocturno oscuro hasta 70 segundos después del despegue del Centro Espacial Kennedy de la NASA”, dijo la agencia. “El cohete y la nave espacial ya no serán visibles a simple vista después de alcanzar una altitud de 42,000 pies”.

Ese rango de visibilidad es, por supuesto, si el clima lo permite. Desafortunadamente para aquellos en el área de Tampa Bay, el clima puede no ser favorable para ver el lanzamiento si ocurre el miércoles por la mañana.

“Las nubes serán un desafío para nuestra área para ver el lanzamiento de Artemis. Las nubes comienzan a moverse hacia nuestra área después de la medianoche, inicialmente a lo largo de Nature Coast, extendiéndose hacia el sur y el este el miércoles por la mañana temprano”, dijo Rebecca Barry, meteoróloga de Max Defender 8. “La mejor visibilidad estará en nuestros condados del sur y del interior. Se espera que la cobertura de nubes sea del 67% a la 1 a.m., aumentando al 70% a las 2 a.m. y al 72% a las 3 a.m.

Los preparativos para el intento de lanzamiento del miércoles por la mañana comenzaron el martes por la tarde cuando los equipos comenzaron a alimentar el cohete SLS de la “mega luna”.

Si todo sale según lo planeado el miércoles por la mañana, el cohete se lanzará desde el Centro Espacial Kennedy y enviará a la nave espacial Orión en un vuelo de prueba de 1,3 millones de millas alrededor de la luna.

La agencia hizo dos intentos a principios de este año para lanzar Artemis I , pero esos intentos se vieron frustrados por filtraciones. Los administradores de la misión finalmente decidieron hacer rodar el cohete SLS de regreso al edificio de ensamblaje de vehículos para su reparación.

El cohete de 322 pies se devolvió a la plataforma de lanzamiento en septiembre, pero luego se envió de regreso al VAB mientras Florida se preparaba para el huracán Ian. La NASA tuvo que hacer una pausa en cualquier trabajo de Artemis I durante Ian para mantener seguros a sus equipos, pero volvió al trabajo en octubre para prepararse para las ventanas de lanzamiento de noviembre.

El cohete SLS regresó a la plataforma de lanzamiento el 4 de noviembre y permaneció en la plataforma mientras el huracán Nicole avanzaba hacia la costa este. La tormenta provocó un breve retraso , retrasando el intento de lanzamiento hasta el miércoles, pero la NASA dijo que el cohete no sufrió ningún daño importante por la tormenta.