TAMPA, Fla. (WFLA) – La celebración navideña de Universal Orlando comenzará este fin de semana con una variedad de festividades, comidas y una nueva tienda Holiday Tribute.

Los visitantes pueden disfrutar de la Navidad en el Mundo Mágico de Harry Potter, “Grinchmas”, Universal’s Holiday Parade con Macy’s y más.

Universal dijo que hay algunos artículos que debe probar este año durante la celebración navideña, que incluyen:

Earl’s Salted Caramel Hot Chocolate Acorn Bomb: el favorito de los fanáticos está de regreso, con el tema del personaje original de Universal conocido como “Earl the Squirrel”. La bebida consiste en una cáscara de bellota de chocolate rellena de caramelo salado y mini malvaviscos, servida con chocolate caliente italiano. Se puede encontrar en Today Café y Battery Park.

favorito de los fanáticos está de regreso, con el tema del personaje original de Universal conocido como “Earl the Squirrel”. La bebida consiste en una cáscara de bellota de chocolate rellena de caramelo salado y mini malvaviscos, servida con chocolate caliente italiano. Se puede encontrar en Today Café y Battery Park. Roast Beast Sandwich : el mini sándwich de pastel de carne presenta carne asada bañada en sopa de cebolla francesa con salsa de queso cheddar, así como una “salsa secreta” en un panecillo de pretzel. El sándwich se puede encontrar en Circus McGurkus Café Stoo-pendus.

: el mini sándwich de pastel de carne presenta carne asada bañada en sopa de cebolla francesa con salsa de queso cheddar, así como una “salsa secreta” en un panecillo de pretzel. El sándwich se puede encontrar en Circus McGurkus Café Stoo-pendus. Delicias temáticas del Grinch : la bomba de chocolate caliente Grinch, un sándwich de helado Grinch, galletas Grinch y más están disponibles en Seuss Landing para las fiestas.

: la bomba de chocolate caliente Grinch, un sándwich de helado Grinch, galletas Grinch y más están disponibles en Seuss Landing para las fiestas. Santa’s Cookies and Milk “Shake” : el icónico regalo navideño cobra vida como un batido, completo con mantequilla para galletas, helado de vainilla, mini galletas con chispas de chocolate, árboles de Navidad de chocolate y chispas. Está disponible en The Toothsome Chocolate Emporium & Savory Feast Kitchen.

: el icónico regalo navideño cobra vida como un batido, completo con mantequilla para galletas, helado de vainilla, mini galletas con chispas de chocolate, árboles de Navidad de chocolate y chispas. Está disponible en The Toothsome Chocolate Emporium & Savory Feast Kitchen. Los nuevos cócteles especiales disponibles en Universal incluyen: The Nutty Nog , con una base cremosa de ponche de huevo congelado El Deluxe Nog , hecho con Bacardí 8 The Fire Nog , elaborado con whisky de canela



Cubo de palomitas de maíz Grinch (Universal Orlando)

Sándwich de helado Grinch (Universal Orlando)

Sándwich Bestia Asada (Universal Orlando)

S’mores prensados con chocolate (Universal Orlando)

Cubeta de palomitas de maíz Minion (Universal Orlando)

Sándwich de sobras navideñas (Universal Orlando)

Adorno Honeydukes (Universal Orlando)

“Batido” de galletas y leche de Santa (Universal Orlando)

Adorno de cerveza de mantequilla (Universal Orlando)

Bomba de chocolate caliente Grinch (Universal Orlando)

Gorro Grinch (Universal Orlando)

La nueva Holiday Tribute Store tiene cuatro habitaciones temáticas, inspiradas en Who-Ville, The Wizarding World of Harry Potter, Earl the Squirrel y la decoración navideña vintage de Nueva York. Estará abastecido con productos como un cubo de palomitas de maíz Grinchmas, mochilas Grinchmas, adornos con el tema de la Casa de Hogwarts, una camiseta con el espíritu de Earl the Squirrel y más.

También habrá una variedad de dulces en cada sala temática.

Universal Orlando está ofreciendo una oferta de boletos “compre un día, obtenga el segundo día gratis” a los residentes de Florida, que se extiende hasta el 4 de diciembre. Puede encontrar más información sobre todos los boletos y pases en el sitio web de Universal.