TAMPA, Fla. (WFLA) – Los propietarios de viviendas de Florida verán aumentar sus facturas a medida que continúa la crisis de seguros de propiedad del estado. Múltiples proveedores de seguros en el estado abandonaron el mercado, incluso después de que se llevó a cabo una sesión legislativa especial para abordar las necesidades de las empresas y los propietarios de viviendas. Ahora, los propios residentes están pagando la factura de las empresas que se retiran de Florida.

En agosto, se agregó otra compañía de seguros a la lista de proveedores que se declaró insolvente, la décima desde abril de 2021. Florida Insurance Guaranty Association (FIGA) es la organización sin fines de lucro creada por el estado que “establece y mantiene una operación orientada al servicio para procesar reclamos cubiertos “de los miembros insolventes”. FIGA fue establecida por la legislatura en 1970.

Por segunda vez en 2022, FIGA ha emitido un recargo a los propietarios de viviendas en las primas de sus pólizas de seguro, con el fin de cubrir las reclamaciones de las empresas que han entrado en suspensión de pagos. Es la tercera vez que esto sucede desde 2020, según FIGA. En lo que va de 2022, las evaluaciones de FIGA han aprobado recargos para subir un 2% colectivo, con un 1.3% agregado en marzo y otro 0.7% agregado en agosto.

El aumento del 0.7% se aprobó el 19 de agosto después de que la Oficina de Regulación de Seguros de Florida ordenara un gravamen.

Citando los estatutos de Florida, FIGA dijo que “los miembros podrán recuperar la evaluación del .70% de sus titulares de póliza durante el año de evaluación que comienza el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023”.

De acuerdo con la solicitud de un nuevo gravamen por parte de OIR, “la liquidación de la compañía de seguros Southern Fidelity resultó en que FIGA recibiera más de 5,000 reclamos con pérdidas impagas y una prima de retorno superior a $178 millones”.

FIGA informó a OIR que su flujo de caja previsto se vería “impacto materialmente” por la insolvencia de Southern Fidelity. Por lo tanto, la organización sin fines de lucro dijo que necesita que el cobro de recargos continúe hasta 2023. La carta de FIGA a OIR decía que el cobro de recargos “resultará en aproximadamente $168 millones en evaluaciones para las pólizas de FIGA” hasta el 31 de diciembre de 2023.

Las insolvencias en las compañías de seguros de propiedad de Florida se producen en medio de una posible rebaja de las calificaciones de la compañía para 17 proveedores , que solo se retrasó, no se retiró, y la posibilidad de que los propietarios se vean afectados si sus compañías bajan de calificación o quiebran por completo .

Si bien Florida ha instituido una solución temporal para la rebaja de las calificaciones de Demotech, otra compañía de seguros también está sopesando una salida del estado. El presidente de Demotech, Joe Petrelli, le dijo a WFLA.com que las rebajas se retrasaron “hasta nuevo aviso “, luego de la presión del gobierno de Florida. Sin embargo, el comisionado estatal de seguros, David Altmaier, también puso a casi 30 aseguradoras en una lista de vigilancia, según informes anteriores de WFLA.

A fines de julio, OIR anunció un acuerdo de reaseguro temporal con Citizens Property Insurance Corporation mientras se sopesaba la rebaja de las calificaciones. La solución, según la OIR, “permitiría a las aseguradoras cumplir con una excepción ofrecida por la Asociación Hipotecaria Nacional Federal y la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios para la Vivienda”, permitiendo que los floridanos mantengan su cobertura para propietarios de viviendas durante la temporada de huracanes.

“La mayor prioridad de OIR es garantizar que los consumidores tengan acceso a seguros, especialmente durante la temporada de huracanes; y debido a la incertidumbre sobre el estado de las calificaciones de Demotech, nos hemos visto obligados a tomar medidas extraordinarias para proteger a millones de consumidores”, dijo Altmaier en julio.

Altmaier dijo que la solución rápida era un “acuerdo innovador” que permitiría a los consumidores mantener la cobertura mientras permitía a los agentes de seguros evitar cambiar las pólizas, lo que permitiría a los prestamistas “tener confianza en que estas aseguradoras continúan cumpliendo con los requisitos hipotecarios”.

Según American Family Insurance , una compañía de seguros nacional, el seguro de propiedad no es un requisito técnico ni legal para viviendas que son de propiedad total y que ya no están sujetas a pagos de hipoteca, que son un préstamo. Si un residente es dueño absoluto de su casa, no hay un prestamista que requiera el pago y, por lo tanto, el seguro en sí es opcional. Muchos prestamistas hipotecarios requieren pólizas de seguro.

A partir de julio, más del 30% de las viviendas vendidas en Florida se pagaron en efectivo, lo que significa que no tienen una póliza hipotecaria adjunta.

Bankrate, una compañía de servicios financieros al consumidor, dice que muchas pólizas de seguro usan un tipo de cobertura conocida como costo de reemplazo para calcular las tarifas mensuales y anuales de los planes de cobertura que usan los propietarios de viviendas. Sin embargo, el costo de reemplazo se refiere al costo de reemplazar o reconstruir una casa que se daña.

Durante los problemas de inflación en curso que enfrenta la economía nacional y mundial, los precios de los materiales, la escasez de mano de obra calificada y otros problemas de la cadena de suministro han aumentado los costos de construcción y reparación. Esto ha resultado en un aumento de las primas de las pólizas.

El precio medio de venta de las casas en Florida fue de $412,303, según Florida Realtors. Esto significa que si tiene una hipoteca, su costo de reposición, dependiendo del tipo de plan de seguro que tenga, cubriría aproximadamente lo que pagó para comprar la casa.

Para manejar las compañías de seguros en quiebra, los gravámenes de evaluación de FIGA han agregado los recargos para financiar los pagos de las reclamaciones de seguros presentadas por quienes pierden las pólizas de las aseguradoras cerradas.

Si bien la evaluación total de los gravámenes se incrementó en un 2% colectivo, en 2020, la Legislatura de Florida permitió un potencial de aumentos mayores debido a las necesidades de emergencia. “Las evaluaciones de emergencia aumentaron del 2% al 4% anual durante la sesión legislativa de 2020”, según FIGA . Antes de 2015, las compañías de seguros pagaban tarifas de evaluación a FIGA y luego agregaban un recargo a cada póliza hasta que se recuperaba el dinero gastado.

FIGA dijo en 2015 que el estatuto de evaluación fue enmendado por la legislatura para permitirle a FIGA “obtener fondos rápidamente, pero también introdujo una opción para que las aseguradoras remitan las evaluaciones” cuando se cobran durante el plazo de una póliza de un año. De 2013 a 2020 no se cobraron gravámenes, según información de FIGA.

Desde 2020, las evaluaciones se recaudaron tres veces.

Pero, incluso con los gravámenes adicionales y los recargos posteriores, FIGA informa que solo cubrirán hasta $300,000 en costos de reclamos . Esto significa que, al menos para los precios medios de las casas vendidas en julio, los residentes de Florida no podrán recuperar el costo total de reemplazo si necesitan presentar un reclamo. En cambio, tendrán una posición corta de $112,000 en promedio, según los datos actuales del mercado.

La oficina del director financiero de Florida informa que actualmente hay 15 empresas en liquidación y suspensión de pagos, y 11 de las empresas son aseguradoras de propiedades.

Con las opciones de pólizas actuales, los costos de las compañías de seguros de propiedad en quiebra ahora se transfieren a los residentes de Florida, por lo que una organización sin fines de lucro de seguros administrada por el estado puede recuperar los costos de pagar las reclamaciones de las compañías que han cerrado. “FIGA llevará a cabo un taller público el 21 de septiembre para proporcionar a los miembros información sobre cómo informar y remitir los recargos recaudados para las evaluaciones de 2022”, según la compañía.