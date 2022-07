NEW PORT RICHEY, Fla. (WFLA) – Se ha encontrado en New Port Richey una especie de caracol gigante invasor, que también puede provocar brotes de meningitis. El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (FDACS, por sus siglas en inglés) ha trazado una zona de cuarentena en el condado de Pasco mientras trabajan para erradicarlos en el área.

Según FDACS, los caracoles se detectaron en New Port Richey el 23 de junio. La zona de cuarentena del Caracol Gigante Africano comienza “en la esquina noroeste de la US Highway 19 y Ridge Road, continúe hacia el este en Ridge Road, S en Little Rd, oeste en Trouble Creek Rd., norte en la autopista US 19”. El esfuerzo de cuarentena comenzó el 24 de junio.

A partir del miércoles 29 de junio, FDACS ha estado trabajando para “erradicar esta plaga” utilizando metaldehído, un pesticida para caracoles y babosas. FDACS dijo que después de poner el tratamiento en el área de cuarentena, los caracoles tendrán su capacidad de digerir y su movilidad se ralentizará debido a la deshidratación. Los caracoles deberían “comenzar a morir en cuestión de días”.

Mide entre 2 y 8 pulgadas de largo cuando es adulto y puede poner hasta 2,500 huevos por año. Los caracoles también representan una amenaza para los entornos y las ecologías locales, ya que comen más de 500 plantas diferentes, además de los riesgos potenciales para la salud.

“Estos caracoles podrían ser devastadores para la agricultura y las áreas naturales de Florida, ya que causan grandes daños en los ambientes tropicales y subtropicales”, dijo FDACS. “Los caracoles también representan un grave riesgo para la salud de los humanos al portar el gusano pulmonar de la rata, que se sabe que causa meningitis en los humanos”.

El Caracol Gigante Africano estuvo previamente presente en Florida desde finales de la década de 1960 hasta mediados de la de 1970, según funcionarios estatales, pero fue erradicado.

La última vez que se encontraron caracoles en Florida fue durante una erradicación de la “plaga” en el condado de Miami-Dade en 2021, según FDACS. Los caracoles se encontraron por primera vez en ese lugar en 2011. Diez años después, la población allí fue “erradicada”. FDACS dijo que el último caracol vivo encontrado en el área fue encontrado en diciembre de 2017, antes del tratamiento.

Es ilegal importar o poseer caracoles terrestres gigantes africanos en los Estados Unidos sin un permiso. Ha habido dos esfuerzos de erradicación anteriores en Florida, en 1975 y 2021. El esfuerzo de New Port Richey será el tercero.

El USDA considera al caracol gigante africano como “los caracoles más dañinos del mundo. Se sabe que consume al menos 500 especies diferentes de plantas agrícolas económicamente importantes, que incluyen el árbol del pan, la mandioca, el cacao, la papaya, el maní, el caucho y la mayoría de las variedades de frijoles, guisantes, pepinos y melones, así como plantas de valor hortícola, cultural y medicinal”.