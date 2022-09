TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) – El bajo inventario de viviendas y las altas tasas de interés están afectando fuertemente a la población hispana, más que a otros grupos en nuestra zona. Pese a que el 40 % de los hispanos califican para adquirir un crédito de vivienda, el mercado sigue siendo hostil para aquellos primeros compradores.

La población hispana en los Estados Unidos continúa su carrera de obstáculos para encontrar techo propio. Juan Carlos Colina nos dijo desde Dallas que junto a su esposa y sus dos hijos tiene meses planificando mudarse a Tampa, con el sueño de comprar una vivienda. “Ya es una tarea que se ha convertido como en un part time. He tenido que salir de mi trabajo y ponerme a buscar toda esa información y es bastante tiempo y dinero que tú inviertes en eso”.

Según el más reciente estudio de NAHREP, aunque muchos puedan aplicar a un prestamo federal o FHA, factores como el ingreso promedio en los hogares hispanos, los altos intereses para créditos hipotecarios, y el bajo inventario de viviendas disponibles han jugado en contra del sueño de tener una vivienda propia.

Luis Padilla, presidente de NAHREP, afirma que “…por la falta de inventario (los vendedores) nunca llegan a ver el FHA. Porque hay tantas ofertas cash, conventional above asking y convencional at asking que nunca llegan al FHA”.

El mismo estudio indica que para el 2019 los latinos representaban el 68% de nuevos propietarios de viviendas, cayendo a un dramático 18.1% para el 2021.

Padilla dice que ante la crisis, los prestamistas están probado nuevas opciones para ayudar a los compradores. “Los lenders están trabajando con los compradores y les ofrecen cash offer y atrás les respaldan con el préstamo (…) cash es cash y al público yo le digo que trabaje con los lender que tenga programas especiales”.

Los expertos inmobiliarios dicen que la falta de inventario es tan extensa que todavía los vendedores están en el control del mercado.

Recomiendan a los compradores trabajar bien su puntaje de crédito y control de deudas para poder calificar a los nuevos programas de incentivos que están ofreciendo los prestamistas.

Si quieres conocer el estudio completo de la Asociación Nacional Hispana de Profesionales Inmobiliarios (NAHREP), puedes hacer click aqui.