TAMPA, Fla. (WFLA) – Es posible que los conductores y visitantes de Florida deban mirar el volumen de su música o enfrentar una multa. El Proyecto de Ley 1435 de la Cámara de Representantes, convertido en ley el 26 de mayo, entró en vigor inmediatamente después de convertirse en ley.

Si bien la HB 1435 cubre los cambios en la forma en que se define un espacio para eventos especiales por motivos de permisos y sanciones, y la incautación de vehículos, también refresca y actualiza un estatuto estatal anterior relacionado con los niveles de ruido en el tráfico, para multas y citaciones.

El proyecto de ley actualiza el s. 315.30145 de los Estatutos de Florida, que volvió a entrar en vigor después de que un fallo de la Corte Suprema de Florida lo anulara.

Según el estatuto actualizado, si alguien está “escuchando la radio del automóvil, un reproductor de cintas, un reproductor de discos compactos, un reproductor portátil de música o video, un teléfono celular, una tableta, una computadora portátil, un estéreo, un televisor, un instrumento musical u otro dispositivo de sonido mecánico o electrónico”. dispositivo o instrumento, cuyo sonido emana del vehículo motorizado”, y puede escucharse “a una distancia de 25 pies o más del vehículo motorizado” o es “más fuerte de lo necesario para que las personas dentro del vehículo lo escuchen cómodamente en áreas privadas contiguas”. residencias, iglesias, escuelas u hospitales”, esté preparado para multas y citaciones.

La ley dice específicamente que la regla no se aplica a los vehículos policiales o de emergencia. Aquellos sujetos a una citación bajo el estatuto reciben una “infracción de tránsito no criminal, punible como una infracción de no moverse”, según los estatutos del capítulo 318.

La inclusión de la disposición en HB 1435 trae de vuelta un estatuto anulado como inconstitucional por la Corte Suprema de Florida hace 10 años.

El caso en cuestión, State of Florida v. Richard Catalano, se decidió en diciembre de 2012.

Según los registros del caso del Estado v. Catalano, un fiscal del condado de Pinellas, según los registros del caso conservados por la Corte Suprema del estado , fue detenido y citado por “violar los estándares de sonido de la sección 316.3045 (1) (a), Estatutos de Florida” en 2007.

Al impugnar el estatuto como “inconstitucionalmente demasiado amplio”, Catalano y otro hombre de Florida que había sido citado de manera similar, impugnaron sus citaciones ante la Corte Suprema de Florida.

Las versiones promulgadas anteriormente del estatuto tenían exenciones para la aplicación de la ley, los vehículos comerciales y los vehículos políticos. Esas protecciones por volumen no se extendieron al uso cotidiano ni a los residentes.

La decisión de la corte a fines de 2012 dictaminó que el estándar de la ordenanza sobre el ruido del estatuto de “claramente audible” era vago e inconstitucional, diciendo que “una restricción inconstitucional basada en el contenido porque contiene una exención para los vehículos utilizados con fines comerciales y políticos que utilizan generadores de sonido”. dispositivos en el curso normal de sus operaciones”.

En pocas palabras, los camiones de helados y las camionetas de campaña podían reproducir música a un volumen alto y audible a más de 25 pies de distancia de un oficial de policía, pero los residentes que conducían al trabajo oa casa no podían hacerlo.

En su análisis del caso, la Corte Suprema de Florida resumió el argumento de Catalano y del co-apelante Alexander Schermerhorn diciendo que la regla de los 25 pies era subjetiva debido a las diferentes capacidades auditivas potenciales de los agentes de la ley individuales.

Los apelantes “argumentan que los ciudadanos no pueden ajustar su comportamiento a la ley debido a la incertidumbre sobre si la música en sus vehículos sería claramente audible más allá de veinticinco pies para un oficial de policía en particular”. Debido a las excepciones para los negocios y la política en la versión anterior del estatuto, los jueces de Florida dijeron que el proyecto de ley era restrictivo por motivos de libertad de expresión y dijeron que las exenciones lo hacían “no neutral en cuanto a contenido”.

Como el estatuto ahora se ha vuelto a habilitar con la actualización, se han eliminado las excepciones para negocios y política.

Por separado, las disposiciones de HB 1435 para “zonas de eventos especiales” también pueden estar sujetas a batallas judiciales.

La ley, ahora vigente, designa una zona de eventos especiales como un espacio en una vía, calle o carretera designado por señales de advertencia e incluye estructuras de estacionamiento, lotes de estacionamiento y cualquier propiedad pública o privada al lado de dicha área designada. A través de sus disposiciones, la nueva ley permite a los oficiales designar una “zona de eventos especiales en respuesta a un evento especial que ocurra o se anticipe razonablemente que ocurra en una vía, calle o carretera” sobre la que tengan jurisdicción.

Al designar tal área, HB 1435 dice que las fuerzas del orden pueden colocar señales de advertencia en “cada punto de entrada o salida” y duplicar todas las multas para el área, así como confiscar vehículos por infracciones y violaciones de tránsito. Los letreros deben colocarse 24 horas antes de que la aplicación pueda entrar en vigor. Los vehículos incautados pueden retenerse hasta por 72 horas, además de las multas duplicadas.

No está claro si la ley será impugnada nuevamente, una vez que comience la aplicación. Si bien la ley en sí dice que ya está activa, algunas agencias de aplicación de la ley, como la Oficina del Sheriff de Jacksonville, han dicho que la aplicación comenzará el 1 de julio.