TAMPA, Fla. (WLFA/Tampa Hoy) — El fenómeno de la música urbana Bad Bunny está adueñándose de la industria de la música, haciendo su debut en Hollywood y hoy incursiona en su nuevo proyecto: un restaurante en la capital del entretenimiento: Miami, Florida.

El conejo malo se ha asociado con el experto restaurantero y emprendedor David Grutman de Groot Hospitality para abrir un restaurante de carnes con inspiración japonesa en Miami llamado Gekkō.

Grutman es dueño y socio en diversos restaurantes y clubes nocturnos en Miami.

El empresario compartió en su cuenta de Instagram una sesión de fotos junto a Bad Bunny mostrando el interior del restaurante y algunos de los platillos que se ofrecerán, incluyendo exclusivos cortes de res Wagyu.

“Un Bunny y un Groot entran a un bar @gekkomiami”, decía la publicación en tono jocoso.

Por su parte, Bad Bunny atribuye haber elegido Miami como la sede de su primer restaurante al hecho de que él pasa mucho tiempo en dicha ciudad. “La cultura me recuerda a mi hogar”, dijo el cantante a la revista Food & Wine. “Miami es una ciudad donde puedo relajarme. Me encanta salir a comer, ver el océano, es simplemente una gran ciudad”.

El restaurante “transporta a sus visitantes a un íntimo y raro mundo nocturno”, según la página web de Gekkō. “La misma palabra ‘Gekkō’ se traduce del japonés como ‘luz de luna'”.

“Quiero que la gente se sienta cautivada por Gekkō”, dijo Grutman a Food & Wine. “Quiero que queden asombrados. No solo por el menú, no solo por el lounge, no solo por las instalaciones, sino por toda la experiencia tomada como una sola”.

El restaurante tendrá capacidad para 185 comensales, según Food & Wine. También la revista describe el espacio como “acogedor pero a la vez sexy que tal vez nunca quieras irte”.

El restaurante será inaugurado el viernes 12 de agosto en el vecindario de Brickell en Miami.