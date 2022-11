FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — La audiencia de sentencia de dos días del tirador escolar de Florida Nikolas Cruz comienza el martes y las familias de las 17 personas a las que asesinó tienen la oportunidad después de casi cinco años de hablarle directamente sobre la devastación que provocó en sus vidas.

Después de que ellos y las 17 personas que Cruz hirió tuvieran la oportunidad de hablar, la jueza de circuito Elizabeth Scherer lo sentenciará formalmente el miércoles a cadena perpetua sin libertad condicional por su masacre del 14 de febrero de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland. Ella no tiene otra opción ya que el jurado en su juicio de pena recientemente concluido no pudo acordar unánimemente que el ex alumno de Stoneman Douglas de 24 años merecía una sentencia de muerte.

Las familias dieron declaraciones muy emotivas durante el juicio, pero se restringieron sobre lo que podían decirle al jurado: solo podían describir a sus seres queridos y el costo que los asesinatos tuvieron en sus vidas. Los heridos solo podían decir lo que les pasó.

Se les prohibió dirigirse directamente a Cruz o decir algo sobre él; una violación habría puesto en riesgo la anulación del juicio. Y se les dijo a los miembros del jurado que no podían considerar las declaraciones de la familia como factores agravantes mientras sopesaban si Cruz debía morir.

Ahora, los afligidos y los marcados pueden hablar directamente con Cruz, si así lo desean.

Sus abogados dicen que no se espera que Cruz hable. Se disculpó en la corte el año pasado después de declararse culpable de los asesinatos e intentos de asesinato, pero las familias dijeron a los periodistas que encontraron la disculpa interesada y con el objetivo de obtener simpatía.

Esa declaración sentó las bases para un juicio de pena de tres meses que terminó el 13 de octubre con el jurado votando 9-3 por una sentencia de muerte. Los jurados dijeron que los que votaron por la vida creían que Cruz tiene una enfermedad mental y debería ser perdonado. Según la ley de Florida, una sentencia de muerte requiere unanimidad.

Los fiscales argumentaron que Cruz planeó el tiroteo durante siete meses antes de colarse en un edificio de aulas de tres pisos y disparar 140 tiros con un rifle semiautomático estilo AR-15 por los pasillos y las aulas. Le disparó fatalmente a algunas víctimas heridas después de que cayeron. Cruz dijo que eligió el Día de San Valentín para que nunca más se pudiera celebrar en Stoneman Douglas.

Los abogados de Cruz nunca cuestionaron el horror que infligió, pero se centraron en su creencia de que el consumo excesivo de alcohol de su madre biológica durante el embarazo lo dejó con daño cerebral y lo condenó a una vida de comportamiento errático y, a veces, violento que culminó en la masacre, el tiroteo masivo más mortífero que se haya producido. juicio en la historia de los Estados Unidos.

Otras nueve personas en los EE.UU. que dispararon fatalmente a al menos 17 personas murieron durante o inmediatamente después de sus ataques por suicidio o disparos de la policía. El sospechoso de la masacre de 23 personas en 2019 en un Walmart en El Paso, Texas, está a la espera de juicio.