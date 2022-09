TAMPA, Fla. (WFLA) – “Dark Arts at Hogwarts Castle” regresa a Universal Orlando Resort este otoño, trayendo un espectáculo a la sección de Hogsmeade de The Wizarding World of Harry Potter.

A medida que cae la oscuridad en el parque, los “mortífagos”, devotos seguidores de Voldemort en los libros de “Harry Potter”, tomarán las calles y acecharán por toda la sección del parque.

“Dark Arts at Hogwarts Castle” es un mapeo de proyección, efectos especiales y un espectáculo de luces en el castillo, con los villanos de la serie.

Mortífagos en Dark Arts at Hogwarts Castle (Cortesía: Universal Orlando Resort)

Esos villanos incluirán “Dementores, trolls de montaña e incluso un rostro de Lord Voldemort, en el castillo de Hogwarts hasta que se produzca un Patronus, el resultado de un poderoso hechizo de defensa de felicidad y esperanza concentradas”, según un comunicado de prensa de Universal Orlando.

“Dark Arts at Hogwarts Castle” se presentará en noches selectas desde el 16 de septiembre hasta el 31 de octubre, desde el anochecer hasta el cierre del parque en Universal’s Island of Adventure.