CONDADO DE VOLUSIA, Fla. (KFOR) – El Departamento de Policía de Okmulgee dice que la persona de interés en las muertes por homicidio de cuatro hombres desaparecidos de Oklahoma cuyos cuerpos fueron encontrados desmembrados durante el fin de semana ha sido arrestada en Florida.

Hace una semana, miembros de la familia reportaron la desaparición de Mark Chastain, de 32 años, Billy Chastain, de 30 años, Mike Sparks, de 32 años, y Alex Stevens, de 29 años.

El lunes por la tarde, las autoridades de Okmulgee anunciaron que los restos encontrados en un río al suroeste de Okmulgee el viernes han sido identificados positivamente como los hombres desaparecidos.

Los investigadores dicen que buscaron en un depósito de chatarra donde se rastreó el teléfono de uno de los hombres, pero no encontraron nada. Sin embargo, el jefe de policía de Okmulgee, Joe Prentice, dice que se encontraron pruebas de un “evento violento” en una propiedad cercana.

El propietario del patio de chatarra, Joe Kennedy, es considerado una persona de interés en el caso, pero no ha sido nombrado oficialmente como sospechoso.

Prentice dice que durante entrevistas anteriores, Kennedy ha negado conocer a los hombres.

Sin embargo, cuando los investigadores fueron a hablar con él nuevamente, no lo encontraron por ningún lado, hasta el martes.

Según Prentice, Kennedy fue arrestado en Daytona Beach Shores, Florida, por un cargo de robo mayor de auto después de ser atrapado en un vehículo que fue reportado como robado el lunes.

Joe Kennedy, Cortesía: Correccionales del Condado de Volusia

Kennedy se encuentra actualmente detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Volusia.

Además, el Tribunal de Distrito del Condado de Okmulgee emitió una orden de arresto en relación con un tiroteo en 2012. La fianza por esa orden es de $500,000.

“El fiscal de distrito y el alguacil comenzarán el proceso para que Kennedy regrese al condado de Okmulgee”, dijo Prentice. “La investigación del asesinato está en curso y los investigadores continúan siguiendo pistas todos los días”.

La policía dice que también están buscando las bicicletas desaparecidas en las que supuestamente viajaban las víctimas antes de su desaparición.

“He trabajado en más de 80 asesinatos en mi carrera. He trabajado en asesinatos con múltiples víctimas. He trabajado desmembramientos. Pero este caso involucra el mayor número de víctimas y es un evento muy violento”, dijo Prentice. “Así que no puedo decir que nunca haya trabajado en algo así, pero está en lo más alto”.

Cualquier persona que tenga información sobre los asesinatos debe llamar al 918-756-3511.