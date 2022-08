ORLANDO, Fla. (WFLA) – El gobernador Ron DeSantis habló en la sede de Florida Turnpike en Orlando. La señalización en el evento decía “Alivio de Peaje”. El gobernador comenzó el evento hablando sobre la tasa récord de desempleo del estado y la fuerte economía y el superávit presupuestario.

Anunció un esfuerzo con la legislatura estatal para brindar alivio de peaje a los conductores de Florida, llamado “Programa de Ahorro SunPass”, a partir del 1 de septiembre. La oficina del gobernador publicó un mapa con las ubicaciones, incluido el puente Sunshine Skyway en Tampa.

“Queremos encontrar formas innovadoras de brindar alivio a los floridanos”, dijo DeSantis. “Eso es algo en lo que estamos trabajando. Vamos a tener el mayor paquete de desgravación fiscal en este estado”, aunque el plan oficial no se anunciará en este momento. “Probablemente veamos un gran paquete legislativo, probablemente hagamos una reducción del impuesto a la propiedad, es posible que tengamos que poner algunas cosas en la boleta electoral, pero ahora tenemos una oportunidad porque nuestra situación fiscal es tan sólida como para brindar alivio a los floridanos cuando enfrentamos estos difíciles vientos en contra con estas políticas inflacionarias que surgen de Washington”.

Luego, DeSantis dijo que estaba trabajando con la legislatura estatal para proporcionar alivio de peaje a los conductores y viajeros estatales.

“Miras en todo el estado la cantidad de personas que tienen que viajar, y esto se suma todos los días para hacer esos cargos”, dijo DeSantis. A partir del 1 de septiembre, el “Programa de Ahorros SunPass” de Florida brindará beneficios de alivio a SunPass y otros usuarios de transpondedores de Florida, que se extenderá hasta febrero de 2023.

“Esto terminará devolviendo casi $40 millones a los clientes de SunPass durante este período de seis meses, y si observa a las personas que tienen que usarlos todos los días, se suma muy rápidamente”, dijo DeSantis. “La forma en que va a funcionar es que realmente nos estamos enfocando en las personas que viajan diariamente. Tienes turistas que vienen, y pagarán un peaje o algo así, y tomaremos eso, sabes, me gustaría más bien hacemos que ellos paguen que nosotros pagamos. Pero la gente que está mucho en nuestras carreteras, obviamente es nuestra gente”.

Dijo que los clientes que tengan 40 peajes o más al mes recibirán un crédito del 20% en su cuenta SunPass todos los meses, mientras que los clientes con al menos 80 peajes al mes obtendrán un crédito del 25% en sus facturas.

“Este es un ahorro pequeño pero importante”, dijo DeSantis. “Pero es importante darle a la gente un respiro porque la inflación le está costando a la gente miles de dólares por año”. Dijo que no se necesitaba papeleo, siempre y cuando la cuenta esté al día. El proceso de crédito será automático.

Para 2023, DeSantis dijo que los legisladores estaban considerando utilizar el superávit presupuestario para brindar un alivio adicional a los floridanos. El gobernador dijo que el estado no tenía autoridad unilateral para afectar todos los sistemas de peaje, pero Turnpike estaría involucrado en el programa de ayuda. El esfuerzo legislativo que anunció para la sesión de 2023 lo ampliaría para incluir todos los peajes, a través de la ley estatal.

En el área de la Bahía de Tampa, hay varias ubicaciones de peaje que se beneficiarán.

Suncoast Parkway

Veterans Expressway

I-4 Connector

Polk Parkway

Pinellas Bayway

Sunshine Skyway Bridge

En un comunicado de la oficina del gobernador después del evento, un portavoz de DeSantis dijo que el programa de ayuda podría ahorrarles a los residentes que usan las instalaciones del Departamento de Transporte de Florida al menos $50 por mes.

“En promedio, los clientes que usan las instalaciones de FDOT Turnpike para su viaje diario al trabajo gastan $50 por mes en peajes”, dijo la oficina del gobernador en un comunicado. “Este programa podría ahorrar al viajero promedio $60 durante los próximos seis meses, y los viajeros con más transacciones aumentarán sus ahorros”.

Mientras estuvo en Orlando, como en otros eventos que ha realizado el gobernador a lo largo del año, DeSantis discutió la economía nacional en comparación con la de Florida, dijo que el tema era “una situación llamada gobierno federal” y criticó cómo ha progresado la inflación en todo el país.

“En Florida, podemos luchar contra muchas de las políticas, pero no podemos ser inmunes a que el gobierno federal imprima billones y billones de dólares”, dijo DeSantis.

Dijo que los problemas de inflación han tenido un gran impacto en la vida cotidiana, antes de criticar el plan de alivio de préstamos estudiantiles anunciado por el presidente Joe Biden el miércoles.

“El anuncio de ayer de que van a exigir que los contribuyentes estadounidenses sean responsables de algunos de estos préstamos estudiantiles es, en primer lugar, muy injusto para las personas que obtuvieron préstamos, trabajaron duro y pagaron sus préstamos”, dijo DeSantis. “Es muy injusto para las personas que tomaron otros caminos en la vida que no requirieron que sacaran muchos préstamos, tal vez personas que iniciaron negocios de inmediato, personas que se dedicaron al comercio. Tomaron esas decisiones para no tener esa deuda y ahora esa deuda se les está poniendo a ellos”.

Dijo que algunas estimaciones desglosaron el alivio en casi $2,000 por contribuyente. DeSantis dijo que era injusto que un camionero devolviera un préstamo a alguien que había obtenido un doctorado en estudios de género. El gobernador señaló que la matrícula no había aumentado en las instituciones estatales de Florida desde que asumió el cargo y dijo que las universidades se habían beneficiado de los planes al usar fondos para expandir “la oficina de DEI o algo así”, lo que llevó a una “inflación administrativa”.

DeSantis dijo que Biden no tenía la autoridad constitucional para proporcionar el alivio estudiantil planeado, diciendo que era un mal uso de los “poderes de emergencia” para hacer frente a COVID-19 y que era una mala política económica. También espera que el esfuerzo de alivio de préstamos estudiantiles se sume a los problemas de inflación nacional.

Al enumerar los esfuerzos estatales para brindar alivio económico a los floridanos, como las diversas exenciones fiscales aprobadas por la Legislatura de Florida, DeSantis dijo que esperaba que los precios del petróleo y la gasolina aumentaran para fin de año y rechazó un esfuerzo federal para contratar a 87,000 funcionarios de Rentas Internas. Trabajadores de servicios. Dijo que la Ley de Reducción de la Inflación aumentaría la inflación, en lugar de reducirla, diciendo que los “liberales de limusina” no se verían afectados mientras que los estadounidenses comunes se verían perjudicados, y dijo que no agregarían personal a la seguridad fronteriza mientras el fentanilo llega a los EE.UU. a través de la inmigración ilegal.

La Vicegobernadora Jeanette Nuñez y Jared Perdue, el Secretario del Departamento de Transporte de Florida también hablaron en el evento, además de miembros de las fuerzas del orden.

Cuando DeSantis volvió al podio, dijo que era un paso pequeño pero que el estado estaba feliz de dar, antes de pasar a los planes presupuestarios estatales para otorgar bonificaciones a varios sectores laborales en Florida, como la policía y los maestros. Dijo que para la aplicación de la ley, equivaldría a un aumento de entre el 10% y el 15%, destinado a mejorar el reclutamiento y la retención.

Después de otra crítica en “Bidenflation”, DeSantis respondió algunas preguntas de los reunidos.

Sobre sus comentarios sobre la constitucionalidad de los esfuerzos de alivio de préstamos estudiantiles, DeSantis dijo que el Congreso puede aprobar una ley a través de su autoridad legislativa, pero una decisión ejecutiva “por decreto” de Biden no era “consistente con el estado de derecho”. Lo llamó un uso sin precedentes de la autoridad ejecutiva del presidente.

Mientras discutía la autoridad y los poderes constitucionales, DeSantis comentó sobre tomar medidas contra el fiscal estatal Andrew Warren en Tampa.

“Si observa lo que hemos hecho con los fiscales estatales policiales en este estado para asegurarnos de que están haciendo cumplir la ley tal como está escrita y no eligiendo qué leyes hacer cumplir y qué leyes ignorar, cuando tomamos medidas en Tampa, para suspender a ese fiscal estatal”, dijo DeSantis. “Estábamos actuando de conformidad con el Artículo 4, Sección 7 de la Constitución de Florida, que dice que esos funcionarios electos del condado, porque no están sujetos a juicio político, en la forma en que está diseñado nuestro sistema en Florida, son, el gobernador tiene la autoridad y en verdad el deber de suspenderlos si han cometido malversación, prevaricación, descuido del deber, incompetencia, embriaguez, lo detallan”.

DeSantis enumeró algunos otros ejemplos de funcionarios suspendidos por la autoridad gubernativa debido a la ley estatal, y dijo que el esfuerzo de ayuda a los estudiantes probablemente será impugnado en los tribunales y que era solo una forma de “aplacar a ese segmento de su base”.

“Tal vez el golpe inflacionario no termine materializándose si no entra en vigor, no lo sé, pero quiero decir, he escuchado a la gente decir eso, pero claramente no creo que nadie mire esto y diga lo mismo”. los fundamentos legales son sólidos”, dijo DeSantis.

Luego, el gobernador respondió a una pregunta sobre una crítica reciente de su oponente de mitad de período de noviembre, Charlie Crist, quien dijo que era “un dictador” y “anti-libertad”.

“Creo que lo interesante de los últimos años es que había personas que querían encerrar a la gente, yo era uno de los pocos que quería animar a las personas”, dijo DeSantis. “Protegimos las libertades, los trabajos y los negocios de las personas, nos aseguramos de que los niños pudieran ir a la escuela y liberamos a 22 millones de floridanos de los mandatos y restricciones locales. Los protegimos contra los mandatos de vacunas para que pudieran seguir trabajando”.

Dijo que aquellos que eran dictatoriales eran aquellos que “quieren encerrarlo” y “dejar a los niños fuera de la escuela durante el año”. DeSantis dijo que si el estado no hubiera rechazado esas políticas, habría puesto “este estado en el baño”, y que el gobierno de Florida había tomado la decisión correcta.