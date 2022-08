TAMPA, Fla. (WFLA) – Un oficial de Florida que fue captado en video apuntando con un arma a una mujer afroamericana embarazada durante una parada de tráfico renunció, dijeron las autoridades a WFLA.

El asistente Jason Desue salió de la oficina del alguacil del condado de Bradford poco después del incidente, que ocurrió después de la medianoche del viernes 12 de agosto, informó First Coast News.

La madre, Ebony Washington, que está embarazada de cuatro meses, le dijo a WJAX que ella y sus cuatro hijos se dirigían a su casa en Jacksonville desde Gainesville cuando Desue trató de detenerla por exceso de velocidad. Iba a 75 millas por hora en una zona de 55 mph, según los informes.

Washington dijo que estaba buscando un lugar seguro y bien iluminado para detenerse, encendió las luces de emergencia y siguió conduciendo hasta que llegó a una tienda de conveniencia.

“Estaba oscuro y yo estaba con mis hijos. Me sentía incómoda y no quería poder no tener a nadie más cerca”, recordó.

El video de la cámara corporal muestra a Desue siguiéndola hasta el estacionamiento, salir de su patrulla e inmediatamente apuntar con su arma a su camioneta.

“Si haces un movimiento, ese será el último error que cometas. No te muevas”, dijo Desue a Washington.

“No sabía que tenía un arma hasta que le dije que mi cinturón de seguridad todavía estaba puesto y me dijo ‘fuera… tengo mi arma’… No estoy preocupada’”, recordó la madre.

Después de que él le ordenó que saliera del vehículo, Washington salió de la camioneta con las manos en alto y trató de explicar por qué no se detuvo a tiempo.

“Tu excusa no significa nada para mí en este momento”, dijo Desue.

“Estoy tratando de decirte la única razón por la que no me detuve”, le dijo. “Soy una mujer muy educada con una maestría… solo que no lo era porque está oscuro y tengo tres hijos conmigo. Estoy embarazada y no quería que se sintieran incómodos”.

“Solo cállate sobre el por qué. No me importa por qué”, dijo Desue.

Uno de los hijos de Washington grabó un video del incidente. Se podía escuchar a otro llorar cuando el agente apuntó con un arma a su madre, según First Coast.

“Tenía miedo de que la llevara a la cárcel o que pudiera lastimarla”, dijo a WJAX la hija de Washington, Saige Washington. “¿Por qué está tan molesto? Ella no estaba haciendo nada”.

“Si hubiera hecho algún movimiento fuera de lo que me dijo que hiciera, esa habría sido la oportunidad para que él apretara el gatillo. Él tiene el poder, la insignia, el arma y la autoridad para hacer cosas, creo que a veces los oficiales, como él, se aprovechan”, dijo Washington.

El agente le dio a Washington una multa por exceso de velocidad y finalmente la dejó ir. Cuando ella se disculpó nuevamente, él le dijo “disculpa contigo misma por no pensar”.

En una declaración proporcionada por su portavoz a WFLA, el alguacil del condado de Bradford, Gordon Smith, dijo que ya había aceptado la renuncia de Desue mientras “continuaba con la investigación interna sobre su conducta”.

“Estoy perturbado y desanimado por la forma en que Jacob Desue manejó la parada de tráfico de Ebony Washington. Ella respondió de una manera que era totalmente comprensible en esta circunstancia”, dijo Smith. “Jacob Desue debería haber reducido la situación, pero lamentablemente no pudo responder de la manera adecuada”.

Smith le dijo a First Coast Washington que hizo exactamente lo que le diría a su hija, esposa o cualquier otra persona que se sienta incómoda durante una parada de tráfico: “Reduzca su velocidad, encienda las luces intermitentes, sea reconocido”, dijo.

“Todo esto molestaría a mis hijos, mis nietos”, agregó el sheriff. “Entonces, muchas cosas que deberían haberse hecho no se hicieron. Y al final del día, determinamos que era algo que no necesitábamos para representarnos o proteger a nuestra comunidad”.

Aunque Smith dijo que la madre hizo las cosas bien, todavía se culpa a sí misma por cómo se desarrollaron las cosas.

“Nada de esto habría sucedido si no hubiera estado acelerando”, dijo a First Coast News. “Mi esposo siempre dice ‘¿por qué tienes tanta prisa?'”.