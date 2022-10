TAMPA, Fla. (WFLA) – El huracán Ian y sus efectos devastadores se sintieron hace un mes, cuando llegó a Florida como una tormenta de categoría 4.

Un nuevo estudio realizado por la compañía de electricidad prepaga de Texas “Payless Power” encuestó a 302 personas que se mudaron a Florida en los últimos cuatro años para conocer sus experiencias. En el estudio se le llama a este grupo “trasplantes de Florida”.

“Queríamos entender cómo respondieron los ‘trasplantes de Florida’ a la tormenta y si el huracán Ian afectó su deseo de seguir viviendo en Florida”, dijo el sitio web del estudio.

Según el estudio, el 84% de los “trasplantes de Florida” encuestados sufrieron daños en el hogar, aunque la mayoría de ellos no se quedó sin electricidad. De los que no evacuaron antes de la tormenta, el estudio de Payless Power dijo que más de la mitad, el 55%, lamentaba no haber evacuado.

El estudio también encontró que de los 302 encuestados, el 38% de ellos se arrepintió de haberse mudado alguna vez a Florida.

Mientras que algunos lamentaron quedarse en el estado durante la tormenta, otros, el 26% de los encuestados, dijeron sentirse más seguros después del huracán Ian, y el 29% dijo que experimentarlo los hizo sentir como un “verdadero floridano”.

Puede encontrar más información y más estadísticas en el sitio web de Payless Power.