Marcos Caraballo, Dylan Telleria, and Alexis Torres III (Orange County Sheriff’s Office)

ORLANDO, Fla. (WFLA) – Tres hombres de Florida fueron arrestados por varios cargos después de supuestamente secuestrar y golpear a un hombre para obtener un rescate, según documentos judiciales.

Documentos judiciales dijeron que el 26 de noviembre, una mujer llamó a la Oficina del Sheriff del Condado de Orange para informar que el compañero de cuarto de su novio, Marcos Caraballo, de Orlando, de 19 años, le envió un mensaje de texto con una foto de su novio atado y sangrando.

Caraballo supuestamente le exigió que enviara $500 a una cuenta de CashApp perteneciente a su amigo, Dylan Telleria, de Orlando, de 25 años, para pagar el alquiler de su novio o lo mataría, dijeron las autoridades.

La novia envió $93 a la cuenta hasta que pudo obtener más dinero para pagar el rescate y luego llamó a la oficina del alguacil para pedir ayuda.

Los agentes fueron enviados a la casa del novio en Bindu Street en Orlando cuando vieron movimiento dentro de la casa y se apagaron las luces.

“En ese momento, [la novia de la víctima] informó a los agentes en la escena que acababa de recibir una llamada telefónica [de Caballaro] informándole que él sabía que ella acababa de enviar a la policía a su casa y luego colgó el teléfono”, dicen los documentos del arresto.

Una vecina les dijo a los agentes que vio a la víctima siendo arrastrada a su casa a punta de pistola antes de que llegaran.

Los documentos dijeron que al ingresar a la casa, los agentes encontraron a la víctima junto con Caraballo y Alexis Torres III, de 20 años, de Orlando, otro sospechoso.

Un detective habló con la víctima en la sala de emergencias y se enteró de que fue emboscado después de ser atraído a la casa.

“Al llegar, inmediatamente fue golpeado (puñetazos, patadas y golpes con un trozo de madera de 2×4, martillo y cuerda por parte de Telleria, Caraballo, Torres III y un individuo que solo conocía por ‘Chrome'”, dice la declaración jurada de arresto.

Según la entrevista con la víctima, Caraballo le apuntó con un arma y le exigió $500. Cuando la víctima dijo que no tenía el dinero, fue entonces cuando Caraballo contactó a la novia de la víctima.

Los agentes dijeron que cuando registraron la casa encontraron un arma, la camisa de la víctima, un martillo, un 2×4 y el teléfono celular de Caraballo.

Cuando se entrevistó a los dos primeros sospechosos, Caraballo se negó a hablar, pero Torres proporcionó información incriminatoria sobre él y los otros tres sospechosos, según la declaración jurada.

Telleria fue arrestado días después, el 5 de diciembre, por su supuesta participación.

Los tres sospechosos fueron acusados de secuestro, extorsión y agresión agravada. La Oficina del Sheriff del Condado de Orange no mencionó al sospechoso conocido como “Chrome” cuando 8 On Your Side solicitó información sobre el caso.