TAMPA, Fla. (WFLA) – La temporada de huracanes está en camino y en este momento, algunos propietarios de viviendas del área de Tampa Bay están a punto de descubrir que su seguro de propiedad está a punto de ser cancelado.

Hay indicios de que las nuevas leyes de seguros de propiedad de Florida no han calmado el mercado en problemas.

Se aprobaron nuevas leyes en una sesión legislativa especial en Tallahassee, convocada específicamente para hacer frente a esta crisis.

Ahora, tres compañías de seguros están suspendiendo o limitando nuevos negocios en el estado. Lo que es peor: uno también está suspendiendo las renovaciones, poniendo a los asegurados en una situación difícil.

En la sesión especial en Tallahassee la semana pasada, los legisladores dijeron al equipo de 8 On Your Side que si bien las reformas de seguros de propiedad sobre la mesa eran un paso en la dirección correcta, no van lo suficientemente lejos.

“¿Crees que podríamos estar de vuelta aquí pronto?” preguntó la investigadora de 8 On Your Side, Mahsa Saeidi.

“Sí”, dijo el senador estatal Jeff Brandes, republicano de Saint Petersburg.

“No hicimos lo suficiente para abordar esta crisis”, dijo el representante estatal Andrew Learned, un demócrata que representa al condado de Hillsborough.

“En un par de semanas, más compañías de seguros van a quebrar cuando las tasas de reaseguro se activen porque este proyecto de ley no hizo lo suficiente para llegar a la raíz del problema”.

El jueves, el gobernador Ron DeSantis convirtió las reformas en ley.

Ese mismo día, Southern Fidelity Insurance Company notificó a los agentes que estaban “suspendiendo nuevos negocios y renovaciones”… hasta que pudieran “garantizar una cobertura de reaseguro completa”.

A partir de mañana, ASI/Progressive suspenderá nuevos negocios en seis condados del centro y sur de Florida.

People’s Trust Insurance Company está suspendiendo nuevos negocios en todo el estado, según un documento presentado ante la Oficina de Regulación de Seguros de Florida.

El corredor de seguros Ronald Assise, socio de The Horton Group, sigue de cerca el mercado.

“La pregunta es cuántos operadores más seguirán el ejemplo”, dijo Assise. “Las limitaciones que estamos viendo ahora con las aseguradoras que recién comenzaron a operar y cierran en cuestión de semanas, debido a los problemas de reaseguro, diría que no tienen precedentes”.

“¿Qué tan difícil será para las familias obtener un seguro en medio de la temporada de huracanes?” preguntó la investigadora Saeidi.

“La buena noticia es que tenemos Citizens”, dijo Assise. “Aunque es la compañía de último recurso, tienen capacidad”.

Citizens es la aseguradora estatal de último recurso. La empresa ha ido creciendo a un ritmo acelerado. Si un gran huracán golpea el estado, los analistas de la industria dicen que todos estaríamos en peligro.

Mientras tanto, hay cambios positivos inmediatos para los propietarios de viviendas como resultado de las nuevas leyes.

Por ejemplo, las compañías de seguros no pueden negar automáticamente la cobertura a los propietarios de viviendas con techos antiguos.

Si se ve afectado por esta crisis y desea compartir su historia, envíe un correo electrónico a la investigadora Mahsa Saeidi a MSaeidi@WFLA.com