LAS VEGAS (WXIN) – ¿Eres amante de las comidas estilo buffet y lo tienes que probar todo para que nadie te lo cuente?

Te pueden pagar por hacer lo que mejor sabes hacer en algunos de los buffets más irresistibles y con opciones por montón de Las Vegas.

Time2play le pagará a alguien $500 para comer en cuatro buffets de casino (The Bellagio, Caesars Palace, The Cosmopolitan of Las Vegas y Wynn Las Vegas) y proveer una reseña en su sitio web.

Tu vuelo a la ciudad del pecado estará cubierto más una estadía de cuatro noches en un hotel casino de Las Vegas. También, puedes llevar a una persona.

Además del cheque de pago de $500 que recibirá una vez que se completen las reseñas, Time2play proporcionará $1,000 cuando esté en Las Vegas para gastarlos en sus viajes al buffet.

Y si tu ropa ya no te queda bien, Time2play también está lanzando un par de pantalones elásticos Lululemon para el vuelo de regreso a casa.

Los candidatos tienen hasta el 31 de julio para aplicar. Como parte de su solicitud, se pide que describa lo que lo convierte en el comelón de buffet perfecto para cumplir este trabajo en 250 palabras o menos.

Debes tener al menos 21 años para entrar.