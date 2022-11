The plane (not pictured) had already pushed back from the gate when someone in the airport noticed a passenger had left behind a phone. (Getty Images)

(NEXSTAR) – En términos generales, nunca querrás ver al piloto de tu avión colgando de la ventana de la cabina, a menos que, por supuesto, te esté ayudando a recuperar tu teléfono.

Ese fue el escenario exacto que se desarrolló antes de un vuelo reciente de Southwest Airlines en California, cuando la tripulación de la aerolínea en el aeropuerto de Long Beach trabajó junto con el capitán de un avión que partía para devolver el teléfono de un pasajero a través de la ventana de la cabina.

El avión, que ya había dejado la puerta de embarque en preparación para el despegue, estaba sentado en la pista cuando un pasajero que esperaba para abordar otro vuelo notó un teléfono en el área de la puerta, según un portavoz de Southwest. Luego, este pasajero llevó el teléfono a un agente de operaciones de Southwest y le dijo que el propietario del teléfono ya había abordado el avión en rodaje.

En lugar de arrojar el teléfono a la oficina de objetos perdidos o enviarlo a la ciudad de destino del vuelo, los agentes en el aeropuerto se lo pasaron al personal de tierra, quien “se lo pasó” al capitán del avión mientras el avión permanecía en el lugar. la pista, según una publicación de Facebook compartida por Southwest a principios de esta semana.

La publicación también contenía un video que mostraba a dos miembros de la tripulación de tierra turnándose para intentar pasarle el teléfono al capitán, que se inclinaba desde la cabina. También se podía escuchar a los pasajeros cerca de la puerta vitoreando una vez que el teléfono estuvo seguro en la mano del piloto.

“Nos encanta ver los esfuerzos de buena voluntad de nuestros empleados para ayudar a un compañero de viaje”, escribió un portavoz de Southwest en un comunicado enviado por correo electrónico a Nexstar. “Estamos agradecidos de ver a nuestro equipo saltar para ayudar a los pasajeros con frecuencia”.

En respuesta a la publicación de Southwest en Facebook, docenas de clientes frecuentes de la aerolínea elogiaron a la aerolínea por ayudar al viajero sin teléfono. Sin embargo, uno de ellos tenía un mensaje diferente para Southwest después de perder por poco su vuelo en julio.

"Wish someone would have done that for me and shoved me through the window [of the plane]," she joked on Facebook.