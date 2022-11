(WXIN) — ¿Es “It’s a Wonderful Life” tu película favorita de todos los tiempos? ¿Podrías pasarte horas discutiendo si “Die Hard” es una película navideña ? (¡Sí, lo es! Por cierto).

Si no te cansas de las películas navideñas, CableTV.com quiere que seas el jefe de la alegría de este año.

La compañía le pagará a alguien $2,500 para ver 25 películas navideñas en 25 días. Se le pedirá que “registre sus pensamientos” de cada película antes de que le paguen.

“A nosotros no nos importa cuándo ves películas, puede ser con tu familia durante la cena, mientras construyes una casa de pan de jengibre o incluso mientras estás en tu escritorio ‘trabajando'”, escribe CableTV.com .

¡Y no necesita desempolvar su colección de DVD para participar! CableTV.com le regalará al Chief of Cheer el abuelo de los paquetes de transmisión: suscripciones de un año a Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video, Hulu, Apple TV+ y Hallmark Movies Now.

Debe tener al menos 18 años y ser elegible para trabajar en los Estados Unidos. Las solicitudes están abiertas hasta las 11:59 p.m. (MT) del 2 de diciembre.

¿Cuál es tu película navideña favorita?

Si bien todos tienen sus favoritas, algunas son más populares que otras.

La lista de las 100 mejores películas navideñas de todos los tiempos del sitio de clasificación de películas Rotten Tomatoes está encabezada por la película de Ernst Lubitsch de 1940 “The Shop Around the Corner”, seguida de “Miracle on 34th Street” (1947). Para formular su lista, Rotten Tomatoes clasificó las películas según sus puntajes de Tomatometer, con las películas “Certified Fresh” (75% o puntaje más alto por al menos 80 críticos) en primer lugar.

Una encuesta de YouGov de 2020 encuestó a 1,200 adultos estadounidenses para determinar sus películas navideñas favoritas. Aquí, el clásico navideño familiar de 1990 “Home Alone”, protagonizado por Macaulay Culkin, se ubicó en el primer lugar. “It’s a Wonderful Life” ocupó el segundo lugar.