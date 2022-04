TAMPA, Fla. (WFLA) – Si ha estado en las redes sociales esta semana, es posible que haya visto un video que dice mostrar a la luna cruzando el cielo y bloqueando el sol sobre el Polo Norte. El video, que ya ha sido visto millones de veces, no es real.

El video fue publicado en Twitter la madrugada del martes y parece que podría ser una escena de una película de Marvel o “Star Wars”. Muestra lo que parece la luna, extremadamente cerca de la Tierra, “asciende” y luego se mueve rápidamente por el cielo para bloquear el sol. La persona que publicó el video afirmó que era una “vista impresionante” desde el Polo Norte.

Esa “vista impresionante”, por impresionante que parezca, es falsa. Así es como puedes saber que no es real:

Tamaño

“Si bien el video muy alterado hace que la luna se vea increíble y enorme, no es posible que la luna se vea tan grande aquí en la Tierra”, dijo Rebecca Barry, meteoróloga de Max Defender 8. “La órbita de la luna no es un círculo perfecto, y hay oscilaciones dentro de la órbita, pero podemos calcular el momento en que la luna está más cerca de la Tierra y parece la más grande cada año; se llama perigeo. En el perigeo, la luna todavía está a más de 200,000 millas de la Tierra. Una Súper Luna solo parece un 7% más grande que una luna llena normal, por lo que la apariencia mucho más grande de la luna en este video falso simplemente no es físicamente posible”.

Velocidad

Otra pista que prueba que el video es falso es la velocidad a la que la luna parece girar en el video.

“Puedes ver la rotación de la luna, rápidamente, mientras realiza su rápido viaje por el cielo. La rotación de la luna es mucho más lenta, imperceptible para nuestra observación en el transcurso de una noche entera”, explicó Barry. “De hecho, la luna tarda 23.7 días en hacer una rotación sobre su eje”.

El “eclipse”

El video pretende mostrar a la luna bloqueando completamente al sol en el cielo durante cinco segundos antes de desaparecer. Esa imagen, que muestra la luna casi brillando en el cielo, es otra pista de que el video está manipulado.

“Vi el último eclipse solar, cuando la luna se movió frente al sol. No podías ver la luna en el cielo mientras se acercaba al sol”, dijo Barry. “La única forma en que vemos la luna es cuando la luz del sol se refleja en la superficie y regresa a nosotros. En ese ángulo, es imposible que la luna se ilumine”.

Localización

El tuit publicado el martes afirma que el video fue tomado desde el Polo Norte, lo cual es otra señal de alerta.

“El terreno falso muestra un campo de hierba seca, no la nieve y el hielo que sabemos que cubren el Polo Norte”, dijo Barry.

Entonces, ¿de dónde salió el video?

No es la primera vez que este video circula en línea. Se publicó en mayo de 2021 y nuevamente en octubre de 2021. Los tuits anteriores afirman que el video se tomó en el Polo Norte, como el tuit del martes, o entre Rusia y Canadá.

No está claro exactamente de dónde proviene el video, pero algunos usuarios de Twitter lo rastrearon hasta una cuenta de TikTok que publica videos con CGI.