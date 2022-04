GOODLAND, Kan. ( KSNW ) – La actitud intrépida de una niña pequeña de Kansas puede haberle valido una comida gratis de parte de la policía.

Demi Rall, 3, recientemente consiguió el teléfono celular de su madre.

“Fuimos allí y ella no tenía el teléfono, pero fuimos y verificamos y vimos que llamó al despacho”, dijo la madre de la niña, Taylor Rall.

La llamada al 911 no fue para reportar una emergencia. Más bien, Demi llamó para pedir una entrega.

“Llamé al despacho y dije: ‘¿Tuviste una llamada de una niña pequeña?’, y ella comenzó a reírse mucho. Dijo: ‘Sí, ordenó McDonald’s”, dijo el padre de Demi, Dual Rall.

Dual inmediatamente se disculpó por la llamada equivocada de Demi a los equipos de emergencia.

“Dije: ‘Bueno, lo siento, sé que probablemente todavía tengan que venir aquí, pero solo les estaba diciendo que todo está bien”, explicó Dual.

Dual y Taylor luego trabajaron para explicar la seriedad que rodea al 911 a Demi y su hermano, Roman. Mientras tanto, las fuerzas del orden estaban negociando su propio trato.

“Nuestro despacho nos había informado que había recibido una llamada al 911 de una niña que estaba tratando de ordenar un Happy Meal de McDonald’s, y Carol y yo nos reímos”, dijo Chalee Luther, oficial de policía de Goodland. “Esta es la última llamada antes de irnos a casa al final de nuestro turno, así que pensamos, haremos esto antes de irnos a casa”.

En 30 minutos, el oficial Luther y la ayudante del alguacil del condado de Sherman, Carol Porter, estaban en la puerta de Demi con un par de Happy Meals en la mano.

Chalee Luther, oficial de policía de Goodland, y Carol Porter, ayudante del alguacil del condado de Sherman, posan con Demi y Roman Rall. (Dual Rall)

“Creo que los padres estaban un poco más sorprendidos que los niños”, se rió Luther.

“Miré afuera, había dos vehículos, abrí la puerta y estaban sosteniendo Happy Meals, y dije: ‘Oh, Dios mío'”, dijo Taylor.

Luther, Porter y la familia Rall luego compartieron algunas risas mientras Demi y su hermano se zambullían en su comida.

“De vez en cuando, [como] oficiales, necesitamos esas llamadas que alegran el día de todos. No solo nos hizo reír al final del día, sino que también trajo alegría a esa familia”, dijo Porter.

“Vivimos en una comunidad pequeña, y sabes que están sucediendo muchas cosas negativas. Pensamos que era bueno tener algo positivo con la policía”, dijo Dual.

Si bien hubo muchas cosas positivas para todos, todos los involucrados recordaron rápidamente a los niños que el 911 es solo para emergencias.

“Si está angustiado y necesita ayuda inmediata, llame al 911, pero no use nuestras líneas del 911 para pedir Happy Meals”, dijo Porter. “Es posible que no obtengas esa hamburguesa con queso en tu Happy Meal al final”.

Al final, Demi le dijo a KSN de Nexstar que estaba encantada con el Happy Meal, especialmente con las papas fritas.