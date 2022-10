(Foto proporcionada por Amber Kormanik)

TAMPA, Fla. (WFLA) – A medida que continúan las evaluaciones de daños en las comunidades del suroeste de Florida, personas de todo el país están viendo cómo surgen fotos y videos impactantes de los daños devastadores que dejó el huracán Ian, y muchos se preguntan cómo pueden ayudar.

Entre los que buscan ayudar a las víctimas del huracán se encuentra un niño de 10 años llamado Carter de Wisconsin. Su madre, Amber Kormanik, contactó a WFLA.com porque Carter está tratando de comunicarse con el dueño de su lugar de vacaciones favorito en Fort Myers.

Kormanik explicó que su familia se hospeda en un resort en Fort Myers llamado Lani Kai cuando se van de vacaciones. Cuando el huracán Ian azotó Fort Myers a principios de esta semana, Carter quedó devastado.

El huracán Ian azotó Fort Myers, Sanibel Island y varias otras comunidades en el suroeste de Florida durante horas el miércoles. Tocó tierra cerca de Cayo Costa justo después de las 3 pm como un poderoso huracán de categoría 4.

“Fort Myers a Carter es lo único que conoce como ‘vacaciones'”, dijo Kormanik. “Estuvo llorando toda la noche viendo fotos de la zona y del resort en sí y solo quería ayudar”.

Carter decidió escribirle una carta al dueño de Lani Kai, según su madre, porque quiere donar el dinero de su asignación para ayudar a reconstruir.

“Mi corazón está roto al ver las imágenes de los daños del huracán. Estoy seguro de que su familia está muy triste”, escribió Carter en la carta. “Su resort es mi lugar favorito en este mundo. Sé que no es mucho, pero me gustaría darle el dinero de mi asignación para ayudarlo a reconstruir su hotel. Gracias por dejarme crear recuerdos allí”.

(Foto proporcionada por Amber Kormanik)

(Foto proporcionada por Amber Kormanik)

Kormanik dijo que su familia visitó a Lani Kai en diciembre pasado para celebrar el cumpleaños de Carter. Nos dijo que el niño de 10 años “tiene el corazón más grande” y le encanta ayudar a los demás.

Carter finalizó la nota que escribió a los propietarios del resort preguntando dónde puede enviar el dinero de su asignación.

Según su página de Facebook, Lani Kai fue construido en 1978 y es un complejo familiar. posted on Wednesday morning letting everyone know they were "locked in tight and battened down" para la tormenta

Un comentario de seguimiento publicado más tarde en la tarde decía: “Nuestra isla está completamente bajo el agua, oren por todos los que todavía están aquí en Fort Myers Beach. Estamos aquí si alguien puede llegar más alto”.