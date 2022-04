TAMPA, Fla. (WFLA) – Fue una noche emotiva en el Tropicana Field el martes cuando el jardinero de los Rays de Tampa Bay, Brett Phillips, conectó un jonrón con un brazalete de la suerte de una niña de 8 años que lucha contra el cáncer.

“No hay muchas cosas que me den escalofríos”, tuiteó la reportera y presentadora de los Rays de Tampa Bay, Tricia Whitaker.

Whitaker estaba entrevistando a Chloe Grimes, de 8 años, a quien recientemente le diagnosticaron cáncer por segunda vez cuando Phillips subió al plato durante la tercera entrada. A mitad de la entrevista en vivo, Phillips aplastó un lanzamiento de 83 mph al jardín derecho.

“Chloe, ¿sabes lo que acaba de pasar?” preguntó Whitaker en la entrevista. “Brett Phillips acaba de conectar un jonrón”, respondió Chloe con una gran sonrisa en su rostro.

Antes del juego, se le pidió a Chloe que hiciera el primer lanzamiento a Phillips, donde ella le entregó una pelota de béisbol firmada y un brazalete de la suerte que decía: “Reunión por Chloe, nuestra princesa”.

Chloe Grimes, de 8 años, lanza el primer lanzamiento a su jugador favorito, Brett Phillips, de los Tampa Bay Rays. (Cortesía de Children’s Dream Fund)

Chloe Grimes, de 8 años, camina hacia el montículo del lanzador en el Tropicana Field, hogar de los Tampa Bay Rays. (Cortesía de Children’s Dream Fund)

Chloe Grimes, de 8 años, posa para una foto en el Tropicana Field. (Cortesía de Children’s Dream Fund)

(Cortesía de Children’s Dream Fund)

Durante una entrevista posterior al juego , Whitaker dijo: “Brett, no lo sabías en ese momento, pero fuiste parte de un momento muy mágico para Chloe Grimes, a quien conociste antes del juego”. Ella agregó: “Golpeaste un jonrón mientras ella estaba haciendo una entrevista en vivo hablando sobre la lucha contra el cáncer, y ella te dio su muñequera antes del juego y dijiste ‘me traerá buena suerte'”.

“Normalmente no me quedo sin palabras, pero tuve la oportunidad de conocer a Chloe por primera vez, ella está luchando contra el cáncer y me trajo estos regalos”, dijo Phillips conteniendo las lágrimas. “Escribió mi nombre en una pelota de béisbol y Chloe, eres una inspiración”.

Phillips dijo que su jonrón fue la bola más lejana que ha bateado en su carrera. Los Rays vencieron a los Atléticos de Oakland 9-8 en la décima entrada.

“Estoy rezando por ti, Chloe y tu familia”, dijo Phillips. “Ese homer fue para ti”.