ROMA, Ga. ( WXIN ) – No es necesario vivir en el “Upside Down” para llamar hogar a la casa de Creel.

La casa que aparece como el hogar del villano Vecna en la cuarta temporada de “Stranger Things” está a la venta en Rome, Georgia, por $1.5 millones.

Afortunadamente, no se parece en nada a la propiedad en ruinas que se ve en la serie de Netflix. La casa, que fue construida en 1882, fue restaurada por sus últimos propietarios a su grandeza original.

“Reconocerá gran parte de lo que se ha presentado de manera destacada en la cuarta temporada del programa, incluido el majestuoso comedor formal donde ya no se practica la telequinesis durante las comidas; un salón contiguo, perfecto para jugar a Dungeons and Dragons; y una sala de estar ideal para albergar reuniones del Hellfire Club”, se lee en el listado de Toles, Temple & Wright, Inc. Real Estate.

Cortesía de Andy Edwards / Toles, Temple & Wright, Inc. Real Estate

Cortesía de Andy Edwards / Toles, Temple & Wright, Inc. Real Estate

Cortesía de Andy Edwards / Toles, Temple & Wright, Inc. Real Estate

Cortesía de Andy Edwards / Toles, Temple & Wright, Inc. Real Estate

Cortesía de Andy Edwards / Toles, Temple & Wright, Inc. Real Estate

Cortesía de Andy Edwards / Toles, Temple & Wright, Inc. Real Estate

Cortesía de Andy Edwards / Toles, Temple & Wright, Inc. Real Estate

Cortesía de Andy Edwards / Toles, Temple & Wright, Inc. Real Estate

Cortesía de Andy Edwards / Toles, Temple & Wright, Inc. Real Estate

Cortesía de Andy Edwards / Toles, Temple & Wright, Inc. Real Estate

Cortesía de Andy Edwards / Toles, Temple & Wright, Inc. Real Estate

Cortesía de Andy Edwards / Toles, Temple & Wright, Inc. Real Estate

Cortesía de Andy Edwards / Toles, Temple & Wright, Inc. Real Estate

Cortesía de Andy Edwards / Toles, Temple & Wright, Inc. Real Estate

La casa de cinco dormitorios y cinco baños también viene con una casa de huéspedes de dos dormitorios. Algunas de las características más exclusivas de la casa incluyen un urinario de hierro fundido, una caja fuerte de pared antigua y una isla de cocina de 15 pies.

En la tradición de “Stranger Things”, la casa Creel en la ficticia Hawkins, Indiana, fue comprada por la familia Creel en la década de 1960 y luego fue el lugar de una masacre. La casa se descuidó hasta el surgimiento de Vecna (interpretada por Jamie Campbell Bower), quien atrajo a los adolescentes a su desaparición con el tictac de un reloj de pie dentro de la gran mansión.

Según el listado, la casa real de 6,000 pies cuadrados se usó como una cama y desayuno popular durante “muchos años”. Se vendió por última vez en 2019 por $350,000, según el MLS de Georgia.

Rome, Georgia, está a unos 90 minutos al noroeste de Atlanta.