(NewsNation) — Frontier Airlines anunció el miércoles un pase “All-You-Can-Fly” por alrededor de $600, pero como era de esperar, tiene letra pequeña.

El pase “GoWild” ofrece a los titulares acceso a vuelos ilimitados entre los destinos estadounidenses de la aerolínea con sede en Denver, incluido Puerto Rico, por un precio anual.

Sin embargo, el precio de $599 es una oferta de lanzamiento. A menos que se cancele, el precio se dispara a $1,999 al año cuando se renueva automáticamente.

Los compradores pueden comenzar a reservar sus vuelos a partir del 2 de mayo de 2023. Si bien los vuelos son técnicamente “ilimitados”, hay docenas de fechas restringidas, incluidas las fechas cercanas a la mayoría de los días festivos principales.

Se aplican impuestos, tarifas y cargos al momento de la reserva y los viajeros no son elegibles para ganar millas de estatus, según Frontier.

Según The Washington Post, los boletos no están disponibles para reservar y confirmar hasta el día anterior a la salida, y Frontier advirtió que “la disponibilidad del último asiento no está garantizada”.

Frontier dijo que solo “un número limitado” de pases estará disponible a la tarifa de $599.

La experta en la industria de viajes Sandra McLemore dijo que el paquete, para aquellos con horarios flexibles, es en realidad una gran ganga.

“Si usted es un trabajador remoto, si es un jubilado activo o simplemente está feliz de vacacionar a su propio ritmo, en realidad es una muy buena oferta”, dijo.

Pero McLemore advirtió que definitivamente no es la jugada correcta para aquellos con horarios fijos.

“Si vas a una boda, a un parto, a una conferencia, a un funeral, a un concierto o si tienes que estar (en tu destino) a una hora muy definida, esto no es para ti. Porque la reserva solo se puede hacer el día antes de viajar.”