CHICAGO — Fue ciencia accidental.

Un estudio documentó la actividad cerebral de un hombre de 87 años en el momento exacto de su fallecimiento. El hallazgo fortuito abrió la mente de un médico a lo que es posible cuando morimos.

“No planeamos el estudio. Fue muy accidental”, dijo el Dr. Ajmal Zemmar, neurocirujano de la Universidad de Louisville.

Zemmar estaba monitoreando a un paciente por convulsiones, usando electrodos colocados en el cráneo, cuando sucedió lo inesperado.

“Mientras hacíamos esto, el paciente, lamentablemente, sufrió un paro cardíaco y murió”, dijo.

El corazón se detuvo, pero los sensores, aún en su lugar, captaron las últimas ondas cerebrales del paciente.

“Eso nos dejó solos con una grabación de vivos a muertos”, dijo Zemmar.

Mientras el neurocirujano de la Universidad de Louisville estudiaba la rara grabación, se desarrolló una historia bastante hermosa.

“Hay ondas cerebrales muy específicas que suceden en el cerebro mientras reproducimos recuerdos”, dijo Zemmar. “Esto se sabe en humanos sanos”.

En estudios de humanos sanos, las grabaciones de actividad cerebral han mostrado ondas gamma activas cuando una persona mira imágenes de eventos memorables de la vida: una boda, el nacimiento de un hijo. Las mismas ondas aparecieron en abundancia en el paciente moribundo y durante 30 segundos después de la muerte.

“¿Qué sucede exactamente? ¿Cuándo es el momento en que realmente morimos y el cerebro deja de estar realmente activo?” preguntó Zemmar.

Los patrones de ondas cerebrales del paciente moribundo parecen correlacionarse con aquellos que han tenido una experiencia cercana a la muerte.

“Si observa las experiencias cercanas a la muerte, las personas que las describen son bastante consistentes. Describen flashbacks de la memoria, recuerdos de la memoria”, dijo Zemmar.

El hallazgo ha provocado un debate científico y espiritual.

“¿Solo estoy viendo las células nerviosas encendiéndose y las ondas cerebrales activas, o tienen un significado funcional y nos permiten percibir estos recuerdos y recuerdos? Esa es la pregunta más importante”, dijo Zemmar.

El neurocirujano planea continuar con la fascinante investigación.

“¿Cómo nos gustaría imaginar nuestra muerte?” preguntó Zemmar. “Dejo que todos los demás decidan por sí mismos.

“Personalmente, me gustaría estar en el lapso de segundos que reproduzco recuerdos antes de morir. Me gustaría morir con ese sentimiento. No sería un mal pensamiento”.

Los investigadores han documentado los mismos hallazgos en estudios con animales. Los experimentadores que indujeron un paro cardíaco en ratas notaron que la actividad de las ondas gamma persistía después de que el corazón se detuviera.