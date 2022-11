TAMPA, Fla. (WFLA) – Una compañía está buscando pagarle a un dúo de jugadores $1,889 para jugar las versiones clásica y moderna de un videojuego.

All Home Connections, un agente de ventas autorizado en línea de AT&T, está celebrando la última película de Sonic the Hedgehog 2 y el lanzamiento del tráiler de The Super Mario Bros. Movie, así como el 30º aniversario del lanzamiento del videojuego Sonic the Hedgehog 2.

La compañía está interesada en ver cómo los videojuegos clásicos se comparan con las versiones modernas.

Los dúos interesados deberán completar una solicitud en línea y decirle a All Home Connections por qué son los mejores jugadores para el trabajo. Los solicitantes también pueden enviar una respuesta en video.

La pareja seleccionada jugará 20 horas de una de las siguientes parejas de videojuegos clásicos y modernos:

Super Mario Bros (1985) contra Mario Odyssey (2017)

La aventura de Kirby (1993) contra Kirby y la tierra olvidada (2022)

Donkey Kong (1983) contra Donkey Kong Country: Tropical Freeze (2018)

Sonic The Hedgehog (1991) contra Sonic Frontiers (2022)

Leyenda de Zelda (1986) vs. Leyenda de Zelda: Aliento de lo salvaje (2017)

Para completar el desafío, la pareja recibirá un Nintendo Switch, incluidos los juegos necesarios, una membresía de un año para Nintendo Switch Online, acceso a NES (paquete de videojuegos clásico), relojes de frecuencia cardíaca para medir qué juegos los frustran más. o inflado y bocadillos y botín.

Ambos jugadores dividirán las ganancias de $1,889 después de completar el desafío.

Durante las dos semanas, la pareja deberá completar 20 horas de juego, tendrán una hoja de tareas donde responderán lo siguiente:

¿Has jugado videojuegos clásicos (lanzados antes de 2000) antes?

¿Cuál fue más difícil, el juego clásico o el moderno?

¿Cuál fue más divertido, el juego clásico o moderno?

Prueba de nostalgia: ¿Son los clásicos tan buenos/malos como esperabas?

¿Qué juego aumentó más tu ritmo cardíaco? ¿El juego clásico o moderno?

¿Alguna vez jugarías juegos clásicos por tu cuenta en el futuro?

Las solicitudes cierran el 18 de noviembre a las 12 p.m. MST y solo una persona por equipo debe presentar la solicitud.