GRANTVILLE, Pensilvania ( WHTM ) – Sentado allí en un banco aislado del parque en el regazo de su persona, casi no se daría cuenta de que ahora es una celebridad mundial.

Pero ciertamente reconocerías que es un caimán.

Wally, el único caimán de apoyo emocional del mundo, según Joseph Henney, ya es muy conocido en el centro de Pensilvania. WHTM de Nexstar lo describió por primera vez en 2019, siguiendo a Wally y Henney a un hogar de ancianos donde los residentes disfrutaban acariciando al caimán.

Otras veces, Wally visita a niños enfermos en los hospitales locales, vestido con un chaleco rojo que lo identifica como un animal de apoyo emocional.

Ah, pero luego vino la semana pasada. Henney y Wally estaban en Filadelfia para una aparición en la televisión sobre el hecho de que Wally es finalista en la competencia la mascota favorita de Estados Unidos. Con él estaban Mary Johnson, a quien Henney describe como su mejor amiga, y sus dos hijos, Eddie, de 11 años, y Emmy, de 7.

Fue un día caluroso. Los cinco, los cuatro humanos y Wally, fueron a una plataforma de chapoteo local. Como suele ocurrir cuando aparece Wally, la gente empezó a llamar a sus amigos.

“Y venían de una milla o dos millas de distancia, para tomar una foto o un abrazo y un beso de Wally”, dijo Henney. (Así es: a Wally no solo le gustan, sino que exige, besos en los labios).

Henney y sus amigos publicaron un video de TikTok desde el panel de bienvenida. Otras personas publicaron las suyas. Y muy pronto, la gente de mucho más allá de una milla o dos se interesó.

“Redes de televisión de todo el mundo: Irlanda, Australia, África, Inglaterra, Italia”, dijo Henney. “Todos están llamando, haciendo Zooms y cosas así. Es solo que todos aman a Wally. Todos aman a Wally por lo que representa”.

Pero, ¿qué es lo que representa?

“Él ayuda a las personas necesitadas. Él pone… sonrisas en los rostros de las personas”, dijo Henney, con un nudo en la garganta.

Henney también esperaba que los fanáticos aprendieran una lección de Wally y “trataran de poner una sonrisa en la cara de alguien hoy”, dijo. “Diles que los amas”.

A pesar de toda la alegría que Wally ahora parece traer al mundo, la primera persona de la que Wally cuidó fue el propio Henney.

“Perdí a tres familiares y cuatro amigos de toda la vida”, dijo Henney. “Todo eso sucedió en dos semanas, y mi médico quería darme antidepresivos. Me negué”, dijo.

En cambio, Henney adoptó un caimán de rescate de Florida.

“Simplemente estaba haciendo cosas que nunca había visto hacer a los caimanes”, dijo Henney, quien dirige una organización de rescate de reptiles.

Los caimanes rescatados no pueden ser devueltos de forma segura a la naturaleza; otros caimanes que Henney ha rescatado han ido a zoológicos o parques de refugio de vida silvestre. Pero Wally, se lo guardó para sí mismo.

“Si me acostaba allí y me dormía, él se acurrucaba a mi lado, ponía su cabeza en mi hombro y me rodeaba con el brazo, lo que realmente pensé que era extremadamente extraño”, dijo Henney. “Y me siguió como un cachorro”.

Más tarde, Henney registró a Wally como un animal de apoyo emocional, pensando que Wally lo apoyó en algunos de sus momentos más difíciles.

La leyenda de Wally creció, y Henney usa el encanto de Wally para recaudar dinero para los gastos (facturas del veterinario, comida, etc.), aunque el dinero no cubre los gastos por completo.

No te haces rico rescatando reptiles, dijo Henney, “pero al menos les salvamos la vida”.

Henney y Wally también ayudan a otras organizaciones cercanas, incluida la Asociación de equitación terapéutica del área de la capital (CATRA) , que ofrece equitación terapéutica, y Cocoa Packs , que combate el hambre infantil.

En retrospectiva, aunque era difícil de creer, Henney sabía que Wally era especial incluso antes de que los dos se conocieran en base a lo que había escuchado de los funcionarios de Disney en Florida que descubrieron que Wally y otros caimanes, incluidos otros dos que Henney acogió, se acercaban un poco. demasiado cerca de los humanos. La gente que lo capturó también le dijo a Henney algo interesante.

“Él fue el único que realmente no trató de morder a alguien” durante la captura, dijo Henney. “Y no podían entender eso, lo que yo mismo dudaba”.

Pero entonces Henney y Wally se conocieron.

“Simplemente nunca intentó morder, y no entendíamos eso”, dijo Henney. Con la mayoría de los caimanes, “cualquier cosa que toques dentro de su boca se cierra automáticamente”.

¿Pero Wally? “Puedo poner mi mano y frotar su lengua, y él se negará a morder”, dijo Henney. “De hecho, abrirá más la boca y se alejará. No cerrará la boca. No matará nada para comer”.

En realidad. Henney lo ha intentado.

“Simplemente se hizo amigo, nadaba con las ratas en el estanque”, dijo Henney.

La historia de Wally también llamó la atención del equipo de producción de la serie de Disney+ “Loki”, sobre el personaje ficticio de Marvel interpretado por Tom Hiddleston. Michael Waldron, el escritor principal del programa, le dijo a Marvel en julio de 2021 que ya se le había ocurrido la idea de incorporar un caimán en el programa, un personaje que pronto se conocería como “Alligator Loki”. Pero cuando llegó el momento de elegir un animal del mundo real para que el equipo de VFX siguiera el modelo del personaje, el escritor de “Loki”, Eric Martin, confirmó que buscaron a Wally, informó ComicBook.com .

“Si bien #AlligatorLoki es totalmente una creación de la mente extraña de @michaelwaldron, teníamos una referencia visual del mundo real para él”, tuiteó Martin en julio de 2021, junto con un video de Wally y su dueño. “Conoce a Wally”.

Para que nadie tenga ideas sobre cómo conseguir su propio caimán de apoyo emocional, Henney le recuerda al mundo que la razón por la que Wally recibe tanta atención es precisamente por lo inusual que es.

“Wally es el primero en toda la historia”, dijo Henney. Incluso los otros caimanes nacidos y criados junto a Wally resultaron ser caimanes típicos.

“Y me siento honrado con eso. Pero no insisto en eso. ¿Los caimanes son buenas mascotas? En realidad no”, admitió Henney.

“No hay otro como él”