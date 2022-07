PORTLAND, Ore. (KOIN) – El “Switchblade”, un avión que también funciona como automóvil, podría estar a solo unas semanas de despegar después de que una inspección de la Administración Federal de Aviación el 15 de julio determinó que es seguro volar.

El proyecto ha tardado 14 años en desarrollarse, y Sam Bousfield, director ejecutivo de Samson Sky e inventor de Switchblade, dijo que está “entusiasmado” por alcanzar este hito. Después de pasar la inspección de la FAA, su equipo no perdió tiempo en comenzar la prueba de taxi de alta velocidad. Estaban en la calle de rodaje al día siguiente.

La prueba de taxi de alta velocidad fue el primer paso. El siguiente es el vuelo. Bousfield dijo que el caucho del Switchblade podría salir de la carretera en las próximas semanas, tan pronto como esté listo para volar.

Bousfield, un arquitecto convertido en inventor, dijo que ha estado soñando y dibujando autos voladores desde el jardín de infantes. Dijo que no puede recordar un momento en que el concepto de un auto volador no le interesó o no le entusiasmó.

Mientras que la mayoría de la gente preguntaba: “¿Cómo se hace volar un automóvil?”, Bousfield consideró el desafío de crear automóviles voladores de una manera diferente.

“La pregunta para mí fue ‘¿Qué diseño del vehículo, el diseño general del vehículo, se necesita para tener algo que pueda conducir y volar?’ Y respondí esa pregunta. Y así fue como conseguimos el Switchblade”, dijo.

Esta representación digital muestra cómo se vería el auto volador Switchblade en vuelo. (Foto cortesía de Samson Sky)

Al igual que una navaja de bolsillo, las alas del Switchblade se deslizan suavemente en el cuerpo del vehículo con solo tocar un botón, lo que le permite pasar del cielo al aire sin problemas. Su cola también se despliega o se retrae, dependiendo de si se usa para volar o conducir.

La idea es que el vehículo se pueda estacionar en un garaje, conducir a un aeropuerto, volar a un nuevo destino y luego conducir a cualquier parte del suelo después de aterrizar. Cuando termina un viaje, el usuario puede volarlo a casa o volarlo a otro lugar.

Samson Sky está tratando de hacer del Switchblade un vehículo de clase mundial, brindándole todas las comodidades de un automóvil, incluido un sistema de propulsión eléctrico híbrido.

“Es como un pequeño auto deportivo volador”, dijo Bousfield. Dijo que a diferencia de volar en jets, las personas tendrían el control de con quién viajan, a qué hora salen y podrían asegurarse de que sus maletas no se pierdan.

El Switchblade puede transportar a dos personas, volar a 160 mph y alcanzar una elevación máxima de hasta 16,000 pies, mucho más baja que los 30,000-40,000 pies a los que sube un avión comercial. Bousfield dijo que esto permite a los pasajeros y pilotos disfrutar de las vistas desde una perspectiva completamente nueva.

Esta representación digital muestra cómo se ve el Switchblade cuando se usa como automóvil. Las alas se deslizan hacia el vientre del auto y la cola se retrae. (Foto cortesía de Samson Sky)

Hace cinco años, KOIN visitó Samson Sky para ver lo que estaba construyendo Bousfield. En ese momento, pensó que habría 500-600 Switchblades cruzando el cielo para 2022.

Hasta ahora, eso no ha sucedido, pero eso no ha desanimado a Bousfield.

De hecho, dijo que el progreso que su equipo continúa logrando es lo que lo impulsa a perseguir su auto volador.

“La velocidad a la que hacemos las cosas es la mayor motivación para mí. Comienzas a derribar objetivos y realmente haces las cosas, realmente enciende al equipo”, dijo.

Ahora, dijo que probablemente pasarán algunos años antes de que las personas vuelen Switchblades.

Cuando lleguen al mercado, Bousfield espera que cuesten alrededor de $170,000.

En su sitio web, Samson Sky permite reservar Switchblades con anticipación. No hay costo para hacer una reserva. Sin embargo, deberá pagar un depósito de $2,000 dentro de los 45 días posteriores al primer vuelo público de Switchblade.

Hasta el momento, más de 1,670 personas han hecho reservas y Bousfield dijo que el número crece casi a diario.

Una cosa que aún permanece incierta sobre Switchblade es cómo la gente puede asegurarlo. El seguro para un coche volador no existe. Por el momento, Bousfield espera que los propietarios de Switchblade necesiten comprar tanto un seguro de automóvil como un seguro de avión.

Hasta ahora, el Switchblade ha sido construido y probado completamente en Oregón, aunque Samson Sky dice que ha atraído el interés de personas de todo el mundo.

“Cuando vemos a las personas que esto resuelve su problema todos los días… eso tiene que darte un pequeño impulso, un poco de, ya sabes, puedes pasar otra semana haciendo que esto suceda”, dijo Bousfield.

Por el momento, Bousfield dijo que el lema de su vida se ha convertido en “carretera + cielo = infinitas posibilidades”. Dijo que es lo que vive y respira y es otra motivación para seguir persiguiendo su sueño de la infancia.