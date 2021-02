'No sea una vergüenza': el negocio de Tampa pide a los fanáticos de los Bucs que se enmascaren durante el desfile del Super Bowl

TAMPA, Fla. (WFLA) – Los fanáticos de los Tampa Bay Buccaneers recibieron el mejor regalo esta temporada: una victoria en el Super Bowl; y una gran victoria conlleva una gran responsabilidad, especialmente cuando se trata de multitudes.

Un desfile de botes tendrá lugar el miércoles por la tarde a la 1 pm . para celebrar la histórica victoria del equipo. Pero la ciudad ha sostenido que será un evento socialmente distanciado asegurándose de que todos mantengan la exposición al coronavirus al mínimo.

Pregúntale al copropietario de Ella’s, el popular restaurante Seminole Heights.

“No queremos ser una vergüenza para el resto del país. Tenemos que hacer lo que podamos para hacerlo bien y se puede hacer bien si la gente es responsable”, dijo Melissa Deming.

Deming dice que su restaurante ha tomado precauciones adicionales durante el COVID-19 para mantener a los clientes felices y saludables.

“Ya ha sido bastante difícil superar la pandemia y llegar a donde estamos ahora. Entonces, no podemos retroceder, tenemos que avanzar”, dijo Deming a 8 On Your Side.

Este elemento básico de Tampa también es uno de los miembros fundadores de la iniciativa ‘Safe and Sound’ en la ciudad que promueve la apertura con las medidas de seguridad COVID-19 implementadas.

“Básicamente, tienes que comprometerte a ser responsable, hacer que la gente use una máscara, distanciarse socialmente y limitar tu capacidad”, explicó Deming.

Ella espera que los fanáticos de los Buccaneers celebren una victoria épica e histórica mientras se aseguran de cubrirse el miércoles.

“La victoria de los Bucs es algo maravilloso, pero tenemos que ser responsables. Tenemos que recordar que estamos en medio de una pandemia”, dijo Deming.

Se requerirán máscaras al aire libre en todas las zonas de eventos y distritos de entretenimiento, incluido el centro y a lo largo del Tampa Riverwalk, según la orden ejecutiva del alcalde Castor.

El desfile de botes de los Buccaneers será transmitido en vivo por News Channel 8, los Tampa Bay Buccaneers y la ciudad de Tampa.