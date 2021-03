No se requerirán pasaportes de vacunas en Florida: dice el gobernador DeSantis

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

TAMPA (WFLA) – Durante meses, el gobernador ha dejado en claro que no habría un mandato de vacunación contra el coronavirus, ya que deja que los floridanos decidan si quieren vacunarse.

“Solo quiero dejar muy claro en Florida, no estamos haciendo ningún pasaporte de vacunas”, dijo DeSantis el jueves.

Durante meses, el gobernador ha dejado en claro que no habría un mandato de vacunación contra el coronavirus, ya que deja que los floridanos decidan si quieren vacunarse.

“Algunos de estos estados dicen que para ir a un evento deportivo, debe mostrar una prueba negativa o una prueba de vacuna”, dijo DeSantis en la ciudad de Panamá. “Creo que solo tienes que tomar decisiones. Si quieres ir a un evento, ve a un evento. Si no lo hace, no lo haga. Pero exigirle a la gente que proporcione todas estas pruebas no es la forma en que la sociedad vuelve a la normalidad “.

El Dr. Jay Wolfson de la Facultad de Medicina de la USF Morsani dijo que el concepto del llamado pasaporte de la vacuna COVID-19 ya se está probando a nivel internacional.

“Hay un producto realmente genial que he estado buscando para la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, viene en su iPhone”, dijo. “Los israelíes están usando una tarjeta verde que está digitalizada.

El Dr. Wolfson dijo que cree que una industria fuertemente afectada por la pandemia podría tomar la iniciativa y beneficiarse al máximo de los pasaportes de vacunas.

“Para que la industria de las aerolíneas vuelva a estar en el aire, déle a la gente la confianza de que estarán seguros y cómodos, usted tendrá algo así”, dijo.

Otros médicos y epidemiólogos están expresando su preocupación de que un pasaporte de vacuna digital haría más daño que bien, especialmente en poblaciones minoritarias y más pobres, donde hay una mayor vacilación y menos disponibilidad de vacunas.

“No preveo que el estado de Florida o cualquier otro estado requiera el acceso a los lugares”, dijo el Dr. Wolfson.

El presidente Biden dijo que espera que la nación alcance su objetivo de recibir 100 millones de disparos en armas el viernes, mucho antes de su centésimo día en el cargo.

Las aerolíneas tenían la esperanza de que la vacunación generalizada diera un impulso a los negocios y el fin de semana pasado, la TSA examinó su mayor número de pasajeros del aeropuerto desde marzo de 2020.

Hasta el jueves por la noche, se han administrado casi 7 millones de vacunas y 2,5 millones de floridanos están completamente vacunados, según el Departamento de Salud de Florida.

Según el rastreador de vacunas COVID-19 de los CDC, se han entregado más de 10,2 millones de dosis al estado.

El gobernador DeSantis dijo que pronto espera reducir la elegibilidad de edad para incluir a cualquier persona mayor de 55 años.