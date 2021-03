¿No recibió su pago de estímulo el miércoles? Este es el por qué

FORT WAYNE, Indiana ( WANE ) – Millones de estadounidenses vieron un cheque de estímulo depositado en sus cuentas bancarias el miércoles por la mañana.

Como resultado del proyecto de ley de recuperación de COVID-19 de $ 1.9 billones del presidente Joe Biden, los adultos que califiquen deben esperar recibir pagos de $ 1,400, además de $ 1,400 por cada hijo dependiente menor de 17 años y por cada adulto dependiente calificado, como un estudiante universitario o pariente anciano. Las parejas que califiquen y presenten una declaración de impuestos conjunta pueden esperar pagos de $ 2,800.

Pero, ¿y si no recibió su cheque el miércoles? Michael Hunsche, director gerente de Hunsche CPA Group / Management and Tax Services, dijo que no debe preocuparse todavía, ya que podría haber una variedad de razones.

“No sé cuál es el criterio para quién cobró hoy”, dijo Hunsche el miércoles. “Pero no es nada de lo que me esté asustando o preocupado”.

Según Hunsche, el mayor problema es que el IRS, que está configurado para ser una agencia de cobranza y no una agencia de pagos, simplemente está abrumado.

“Están tratando de emitir pagos de estímulo en su época de mayor actividad del año, y hay millones de personas que presentan declaraciones de impuestos al mismo tiempo que intentan obtener algo para lo que nunca se establecieron en la primera lugar “, dijo Hunsche. “Realmente ha hecho que el IRS sea más desordenado de lo que ya es”.

Dijo que otras razones por las que es posible que no haya recibido su pago el miércoles incluyen:

Aún no ha presentado sus impuestos

Si no ha presentado una declaración de impuestos de 2020, el IRS usará su declaración de impuestos de 2019 para determinar su elegibilidad para el cheque de estímulo.

“Eso sería en lo que basarían todo, y si no hiciste el depósito directo con tu reembolso o si no recibiste un reembolso, es posible que ni siquiera tengan una cuenta bancaria en archivo “, dijo Hunsche.

Presentó sus impuestos en papel

Hunsche dijo que si no presentó su declaración de impuestos electrónicamente, es probable que aún no se haya procesado.

Te mudaste o cambiaste de cuenta bancaria

En realidad, esto le sucedió a Hunsche con la segunda ronda de pagos.

“Nos habíamos mudado, así que cuando el IRS quiere emitir la segunda ronda de pagos de estímulo para el depósito directo, la información que tenían para mí personalmente ya no era la que mostraba mi cuenta bancaria, así que supongo que es por eso que no lo hicimos. obtenga nuestro depósito directo “, dijo.

Dijo que esto podría hacer que el IRS envíe pagos en papel o cheques en lugar de realizar un depósito directo.

Sus ingresos aumentaron en 2020 en comparación con 2019

Los pagos comienzan a disminuir para un individuo una vez que el ingreso bruto ajustado excede los $ 75,000 y van a cero una vez que el ingreso alcanza los $ 80,000. El pago comienza a disminuir para las parejas casadas cuando los ingresos superan los $ 150,000 y llega a cero a $ 160,000.

Si debe dinero, como manutención infantil

Los cobradores de deudas pueden embargar fondos de los cheques de estímulo, algo contra lo que los consumidores estaban previamente protegidos.

El consejo de Hunsche para quienes estén ansiosos por recibir sus cheques es que tengan paciencia.

“Si no lo obtiene hoy, no es el fin del mundo. Probablemente aún llegará”, dijo. “Por lo general, alrededor de fin de mes, todos deberían comenzar a ver sus pagos, o al menos ser notificados de lo que está sucediendo y por qué no recibió su depósito directo hoy”.

Dijo que lo más probable es que se le notifique mediante una carta por correo.

Para rastrear el estado de su pago, haga clic aquí .