'No pensamos que el arma estaba cargada': nuevos documentos revelan momentos frenéticos en el tiroteo de Bradley Hulett

TAMPA (WFLA) – Los documentos recién publicados, las fotos de la escena del crimen y las llamadas al 911 brindan una imagen más clara del día en que Bradley Hulett, de 15 años, fue asesinado a tiros en la casa de un oficial de policía de Tampa.

Hulett estaba pasando tiempo con otros tres amigos después de la escuela en esa fatídica noche de diciembre cuando los documentos revelaron que uno de los niños usó un clip para ingresar a la habitación cerrada del oficial de policía de Tampa Edwin Pérez. Pérez estaba de guardia y en el trabajo en ese momento.

En el dormitorio, los chicos encontraron una pistola sin cargador en el arma. Los amigos asumieron que el arma no estaba cargada, dicen los documentos.

Según el informe del arresto, uno de los niños dijo “vamos a asustar a Bradley” después de sacar la pistola de la funda ubicada en la parte superior de un pequeño armario en el dormitorio principal.

Uno de los adolescentes les dijo a los agentes que antes del tiroteo, escuchó a Hulett decir: “Oh, eso es real”.

Una llamada frenética al 911 justo antes de las 4 pm del 13 de diciembre de 2019 reveló lo que sucedió en la casa esa tarde.

“¿Qué esta pasando?” preguntó el operador del 911.

Un adolescente al otro lado de la llamada dijo: “No pensamos que el arma estuviera cargada y alguien recibió un disparo accidentalmente”.

Cuando el operador del 911 preguntó si la persona estaba despierta, el adolescente dijo: “No, no están respondiendo”.

Cuando el operador del 911 envió a los servicios de emergencias médicas y a los agentes a la casa, le preguntó al adolescente qué sucedió, a quién le dispararon y cuándo sucedió.

“Uno de mis amigos”, dijo el adolescente. “Como hace diez segundos. Por favor, por favor, necesitamos una ambulancia ahora mismo”.

Durante la llamada, se puede escuchar a un adolescente diciendo a los demás que “mantengan la presión”. Los agentes que respondieron a la escena informaron que los niños estaban usando una toalla para mantener la presión sobre la herida de bala mientras el operador del 911 continuaba pidiendo detalles durante los momentos tensos.

“Había un arma en una de las habitaciones del padre de mi amigo y no pensamos que estuviera cargada”, dijo el adolescente en la llamada. “Había uno en la recámara y se disparó y golpeó a uno de mis amigos”.

Hulett fue llevado al Hospital Regional de Brandon, pero no sobrevivió a la única herida de bala en la cabeza.

Un diputado que respondió a la casa escribió en un informe:

“El arma de fuego no tenía un cargador dentro del pozo de la revista, y después de registrar la residencia, no se encontró un cargador para el arma de fuego. No había caja fuerte dentro del área del dormitorio principal. Noté lo que parecía ser un porta credencial negro vacío. ”

El diputado también notó en su informe un fuerte olor a marihuana en el hogar.

“Cuando entré a la residencia pude oler el olor a marihuana quemada, que se hizo más fuerte a medida que avanzaba hacia la sala de estar”, escribió.

Se determinó que Christopher Bevan, de 15 años, era el adolescente que disparó el único tiro que mató a Hulett. Ha sido acusado de homicidio involuntario y será procesado como adulto.

El oficial Pérez fue suspendido por una semana del Departamento de Policía de Tampa por dejar un arma cargada y sin asegurar en su casa.

