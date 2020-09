'No me siento seguro en 2020': el Departamento de Policía de North Port publica un video de parada de tráfico después de que un hombre dice que fue perfilado

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

NORTH PORT, Florida (WFLA) – El Departamento de Policía de North Port publicó imágenes de una cámara corporal de una parada de tráfico donde el hombre que se detuvo argumentó que fue tratado injustamente.

Un oficial de North Port detuvo a un hombre el sábado para apagar la luz trasera. El conductor del vehículo sintió que lo estaban tratando injustamente por ser negro, por lo que grabó y publicó la interacción en las redes sociales.

El departamento de policía respondió publicando imágenes de la cámara del cuerpo del oficial en la página de Facebook del departamento, diciendo que el video del conductor no capturó los momentos iniciales de la parada.

En las imágenes, el oficial que respondió se acerca a la ventana del lado del conductor del hombre, que no se bajó del todo. Debido a que tenía vidrios polarizados, el oficial dijo que necesitaba bajar la ventana para ver el interior.

El conductor no baja inicialmente la ventanilla, por lo que el oficial le pide que salga del vehículo, pero el conductor se niega.

“No me siento seguro en 2020, con policías matando gente negra, sacando la mierda de mi vehículo”, dijo el conductor.

“Y ese es mi derecho a estar seguro”, continuó. “Todos ustedes son servidores públicos”.

Un segundo oficial fue llamado a la escena y se hizo cargo del diálogo con el conductor mientras el oficial inicial corría su información.

Quincy Brown es ese conductor. Afirma que su video muestra al oficial inicial con la mano en su arma mientras se acerca a la camioneta de Brown. Él, su esposa e hijos estaban en el área mirando casas y dice que estaba aterrorizado.

Su video me hace parecer un monstruo. Si miras mi video, muestra lo que no puedes ver en su cámara corporal y por qué tenía miedo de cooperar “, dijo Brown.” Lo primero que hace cuando sale, que pude captar antes de que él me cegó, estaba saliendo y su mano derecha estaba en su arma. ”

Brown señala que el oficial también le advierte sobre llamar al 911 para solicitar oficiales adicionales, diciendo que podría ser acusado de un crimen y dice que no bajó la ventanilla del todo porque estaba cegado por las luces del oficial.

WFLA.com publicó el video en el reproductor de arriba, pero censuró las malas palabras. El video completo se puede encontrar en la página de Facebook del Departamento de Policía de North Port.

“Ciertamente entendemos la conversación que tiene lugar a nivel nacional en lo que respecta al trato desigual de las personas pertenecientes a minorías. Al revisar el video publicado, estoy muy orgulloso de nuestros oficiales por trabajar con alguien que hablaba mucho y estaba molesto por los problemas que puede estar viendo, o incluso experimentado en otros lugares “, dijo el jefe de policía Todd Garrison.

Garrison dijo que sus oficiales participan en miles de paradas de tráfico cada año, y pedirle a alguien que se detenga en su vehículo es un procedimiento normal para garantizar la seguridad de sus oficiales.

“De toda la información que tengo en este momento, incluidos nuestros propios videos de cuerpos desgastados, no hubo nada inapropiado en la forma en que nuestros oficiales manejaron esta situación”, dijo Garrison. “De hecho, fue un trabajo ejemplar”.

Stephanie Proux está con Unpologetic y Black. Ella dice que si bien la organización apoya a la policía en este caso, es necesario que ambas partes comprendan mejor. Necesitamos entender que la policía no está siempre dispuesta a hacernos daño. No siempre podemos estar en contra de ellos “, dijo Proux.” Es un poco difícil de decir porque hay mucha injusticia, pero al final del día no todo el mundo es malo. ”

Brown cree que el Departamento de Policía de North Port tuvo tiempo suficiente para modificar o editar el video para pintar a sus oficiales de una manera más amable.

Brown dice que registró la parada de tráfico y la publicó en su página de Facebook porque no quería convertirse en una estadística más. Miro hacia atrás y aunque estoy gritando y enojado, tengo miedo. “Estoy pronunciando mi elogio”, dijo Brown, con su esposa e hijos cerca. “Estaba pensando que iba a ser el próximo Jacob Blake. El próximo Philando Castille o la próxima Sandra Bland”.

Brown recibió una advertencia.

ÚLTIMAS HISTORIAS: