No hay pruebas de COVID-19 disponibles para niños y adolescentes en las grandes farmacias de Tampa

TAMPA, Fla. (WFLA) – Hay una creciente frustración en el área de Tampa Bay, ya que muchos residentes dicen que no es rápido ni fácil hacerse una prueba de coronavirus .

Florida ha visto una explosión en los casos de coronavirus en las últimas dos semanas. Debido a eso, la demanda de pruebas está por las nubes.

Para Jeremiah Arroyo, finalmente sucedió. El residente del condado de Pasco dice que alguien en este trabajo dio positivo.

“Estoy muy frustrado”, dijo Jeremiah Arroyo. “Nos dan los números 1-800”.

Arroyo dice que no puede hacerse una prueba COVID-19. Y sin uno, no puede volver a trabajar. El no esta solo.

“Hay cuatro de nosotros en este momento tratando de hacernos una prueba para poder volver a trabajar y no hemos podido comunicarnos con nadie”, dijo.

El hecho es que, meses después de la crisis de COVID-19, muchas personas descubren que hacerse la prueba del coronavirus no es tan fácil o conveniente como se supone que debería ser.

Tampoco fue fácil para Carrie Singh. A Singh y su esposo les tomó días de llamadas telefónicas y una burocracia para finalmente obtener pruebas para su familia de cuatro.

Pero Singh tiene una ventaja que la mayoría de la gente no tiene.

“Soy enfermera de oncología”, dijo.

Ella conoce el sistema.

Singh dice que no debería ser tan difícil para los adultos encontrar una prueba. La situación es aún más sombría para niños y adolescentes. Ella ha contactado a funcionarios locales y estatales sobre sus preocupaciones.

“Si fue tan difícil para nosotros como profesionales médicos encontrar pruebas para nuestros hijos, no puedo imaginar cómo es para las personas que tal vez no hablan inglés”, dijo.

8 On Your Side descubrió que las dos cadenas de farmacias más grandes del área de Tampa Bay, CVS y Walgreens, no evalúan a nadie menor de 18 años.

CVS envió la siguiente declaración:

“La prueba COVID-19 está disponible para personas elegibles que cumplan con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y los criterios específicos del estado, además de las pautas de edad”.

En este momento, hay un debate sobre la eficacia de los niños para propagar este virus.

Mientras tanto, los funcionarios de salud pública dicen que sin pruebas generalizadas, no podremos detener la propagación de COVID-19.

Si tiene problemas para hacerse la prueba, envíe un correo electrónico al periodista de investigación Mahsa Saeidi a MSaeidi@WFLA.com