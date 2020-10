‘No hay ninguna razón’: Alcalde de St. Pete no está de acuerdo con el sheriff sobre los guardias armados fuera del sitio de votación anticipada

ST. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – El alcalde de St Petersburg tuvo un fuerte mensaje el jueves en respuesta a los guardias armados que fueron vistos afuera de un sitio de votación anticipada en su ciudad.

“Solo quiero ser lo más claro posible al respecto. En primer lugar, inaceptable. No será tolerado. La intimidación de los votantes no va a suceder en mi ciudad”, dijo el alcalde Rick Kriseman. “No va a suceder en el condado de Pinellas. No lo vamos a tolerar, no lo vamos a tolerar”.

Sus comentarios se producen un día después de que funcionarios electorales en el condado de Pinellas dijeron que dos individuos armados instalaron una carpa afuera de un sitio de votación anticipada en el centro de St Petersburg. La supervisora de elecciones del condado de Pinellas, Julie Marcus, le dijo a 8 On Your Side que el hombre y la mujer afirmaron estar con la campaña de Trump.

“El alguacil me dijo que las personas que estaban vestidas con estos uniformes de seguridad habían indicado a los ayudantes del alguacil que pertenecían a una empresa de seguridad autorizada e indicaron – y esto aún no se ha confirmado – que fueron contratados por la campaña de Trump”, Marcus. dijo el miércoles por la noche.

La campaña de Trump negó haber contratado a los individuos.

“No me importa quién fue el que lo hizo. Mi mensaje para quien lo hizo es que está desperdiciando su dinero porque no lo vamos a tolerar”, dijo el alcalde Kriseman. “No va a suceder aquí. No vamos a tolerar la intimidación de nuestros votantes aquí en esta ciudad”.

El alguacil del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, dijo el jueves por la mañana que los dos eran guardias de seguridad con licencia empleados por una empresa de seguridad.

Es un delito grave de tercer grado en Florida tener un arma dentro de un lugar de votación. Debido a que las dos personas estaban fuera del lugar de votación, el alguacil dijo que no violaron ninguna ley.

“Su mera presencia no constituye coerción o intimidación de los votantes”, dijo Gualtieri.

El alcalde Kriseman le dijo a 8 On Your Side que no siente lo mismo.

“No puedo decir que esté de acuerdo con él en eso. No hay ninguna razón para que alguien esté armado, abiertamente armado, frente a un lugar de votación. No puedo pensar en ninguna justificación para eso”, dijo Kriseman. “Hemos tenido votaciones en este lugar durante años y años. Nunca ha sido un problema, la vida de nadie ha sido nunca amenazada. La seguridad de nadie ha sido un problema. Y es nuestra intención asegurarnos de que siga siendo así y la gente no no me siento intimidado “.

El alcalde dijo que él, junto con otros funcionarios de la ciudad y el condado, harán todo lo posible para proteger el derecho al voto de los ciudadanos.

“Es una situación triste cuando piensas en lo que sucedió durante este ciclo electoral. Se supone que somos un país que está unido y, desafortunadamente, eso no es lo que estamos viendo”, dijo. “Este es el derecho más precioso que tenemos como ciudadanos de este país. La gente ha luchado y muerto por este derecho”.

El alguacil Gualtieri dijo que a partir del jueves, los diputados estarán estacionados en todos los lugares de votación anticipada del condado.

