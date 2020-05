"No había necesidad de que hiciera eso", habla el jefe de policía de San Petersburgo sobre la muerte de George Floyd

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Al igual que muchos funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley, el jefe de policía de San Petersburgo, Anthony Holloway, está indignado por lo que vio en Minneapolis. Ha visto el video varias veces y ya no desea verlo.

“Ya vi suficiente. No quiero ver más. No quiero ver morir a un hombre”, dijo el jefe Holloway. “Lo que quiero hacer es comenzar a ver sanar a una comunidad”.

Lo que preocupa a Holloway, ¿qué significará esto para el progreso positivo que el departamento ha estado haciendo? La vigilancia comunitaria siempre ha sido una de sus principales prioridades y la construcción de relaciones sólidas con las personas de la comunidad.

“Nos has cubierto mucho, sabes que hacemos mucha vigilancia comunitaria. Todo lo que hemos hecho durante el año pasado, olvídalo … Tenemos que comenzar de nuevo, frescos”, dijo el Jefe Holloway. “Tenemos que salir a la comunidad y decir que no somos nosotros”.

Holloway le dice a 8 On Your Side que lo que vio en ese video no es una práctica común al decir que las tácticas utilizadas no se enseñan, se desalientan. Continuó diciendo, él, como muchos de sus oficiales se rascan la cabeza, preguntándose qué provocó este tipo de actividad.

“Ya sabes. Es como, ¿por qué el hombre hizo eso? ¿Qué lo hizo hacer eso? No había necesidad de que lo hiciera”, dijo el Jefe Holloway. “Levanta al tipo, recoge al hombre, está bajo custodia. Ponlo en un auto y terminemos con esto”.

El jefe Holloway entiende que la gente está frustrada y molesta con una protesta y una marcha programada para el sábado en el centro de San Petersburgo. Holloway dice que los oficiales estarán disponibles para asegurarse de que todos se mantengan a salvo.

“Si vas a lastimar a alguien o dañar algún tipo de propiedad, entonces vamos a tomar medidas. Pero si quieres salir y protestar por el error que viste en el video, sabes qué, gracias por hacerlo. ese. ”