'No creemos en ellos': un bar de Florida prohíbe a las personas que lleven máscaras

MELBOURNE, Fla. (WESH) – Un bar de deportes en el área de Melbourne está haciendo un gran negocio al prohibir las mascarillas.

El propietario promete echar a todo el que se ponga una mascarilla en el bar.

Los letreros en Westside Sports Bar and Lounge en la US 192 en West Melbourne dicen que las máscaras están prohibidas.

“Nos parece completamente innecesario tener máscaras faciales. No los apoyamos; no creemos en ellos ”, dijo el propietario Gary Kirby.

A los que entren con máscara se les pedirá que se la quiten, si no lo hicieran, se verían obligados a irse.

Kirby dice que es un problema de seguridad. Dice que alguien cometió un delito mientras llevaba una máscara y no fue identificable en las cámaras de seguridad.

El propietario dijo que es bueno para los negocios.

“Mi Facebook, la página de negocios, ha despegado. Les encanta ”, dijo Kirby.

El bar sirve comida, por lo que no se vio obligado a cerrar como otros bares del estado. No existe ninguna ley penal que requiera máscaras, no puede ser arrestado en el bar por no usar una.

Depende de cada empresa individual decidir si los clientes deben usar máscaras y de los clientes decidir a qué empresa patrocinar.

El propietario dice que ha recibido una amenaza de muerte por prohibir las máscaras, pero no se echa para atrás.

Dijo que va a empezar a hacer camisetas con la política de no usar máscaras.

Últimas noticias sobre Coronavirus: