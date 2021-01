'No alcanzó nuestro nivel de expectativa': el condado de Hillsborough lanza un nuevo sitio web de registro de la vacuna COVID-19

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – Las 9,000 citas de vacunación contra el coronavirus para personas mayores de 65 años durante la segunda semana de distribución en el condado se completaron el martes.

Docenas de 8 espectadores de On Your Side se acercaron después de tener más problemas con el proceso de registro, a pesar de que el condado lanzó un nuevo sitio web de un proveedor diferente.

“Desde la pandemia, prácticamente hemos estado en nuestra casa desde marzo”, dijo Michael Crisp, de 68 años.

Cuando Crisp se enteró del plan del gobernador Ron DeSantis para priorizar la vacunación de las personas mayores de Florida , dijo que estaba “muy emocionado porque inicialmente, pensé que tendría que esperar”.

Pero Crisp le dijo a 8 On Your Side que no tuvo suerte al registrarse para el primer disparo en tres condados de Tampa Bay: Hillsborough, Pasco y Pinellas.

“Estoy muy decepcionado porque estoy ansioso y quiero conseguirlo”, dijo, y agregó que está ansioso por visitar a sus padres y su hijo que viven fuera del estado.

Sin citas disponibles donde vive en el condado de Pinellas esta semana, Crisp intentó el martes programar una cita para él y su esposa en el condado de Hillsborough.

Dijo que creó una cuenta y esperó el turno de su grupo de edad para registrarse.

“Una vez que hice clic en la ubicación, obtuve la rueda que no me dejaba ir más lejos”, dijo Crisp.

8 On Your Side llevó las preocupaciones de Crisp y muchos otros espectadores de 8 On Your Side sobre problemas de registro de vacunas a Iñaki Rezola, Jefe de Sección de la Oficina de Manejo de Emergencias del Cuerpo de Bomberos del Condado de Hillsborough

“¿Fue mejor (el martes) que nuestros adultos mayores se registraran para vacunarse?”, Preguntó Rezola 8 On Your Side.

“Lo hizo”, dijo. “No llegó a nuestro nivel de expectativas. Claramente había desafíos y problemas que estamos trabajando para corregir “.

Para ayudar a las personas mayores que no pueden conectarse o que tienen problemas para usar las computadoras, Rezola dijo que esta semana permitieron que más de las 9,000 citas se hicieran por teléfono.

8 On Your Side preguntó sobre la creación de una lista de espera o un sistema de lotería como el del condado de Manatee.

“Aún exploraremos eso y no descartaremos esa oportunidad”, dijo Rezola.

Rezola agregó que recibir instrucciones del estado a fines de diciembre para poner a las personas mayores en la fila siguiente retrasó la elaboración de los planes de distribución.

“Es de semana a semana”, dijo. “No puedo decirle cuántas dosis tendremos para la próxima semana”.

Crisp dijo que solo quiere algo de seguridad, más temprano que tarde, de que podrá disparar.

“Habría pensado que tenían tantos meses para pasar por estos escenarios y condiciones, de modo que cuando recibieran la vacuna podrían manejar esto”, dijo.

En respuesta a las quejas sobre las personas mayores que acuden en masa al Estado del Sol para recibir la vacuna, el gobernador DeSantis dijo que “no estamos haciendo turistas”.

Rezola dijo que hubo registros durante la primera semana de vacunaciones en el condado de Hillsborough de “Nueva York, Washington y Atlanta”.

8 On Your Side lo presionó para que averiguara cuántas de las 9,000 inyecciones de la semana pasada se administraron a residentes de fuera del estado, pero Rezola dijo que todavía están trabajando con el ex proveedor del sitio web para averiguarlo.