CONDADO DE POLK, Fla. (WFLA) – El alguacil del condado de Polk, Grady Judd, dijo que una niña de 2 años murió después de sufrir “hambruna a largo plazo” mientras estaba al cuidado de sus dos padres.

Regis Johnson, de 57 años, y Arhonda Tillman, de 35, fueron acusados ​​de abuso infantil negligente después de que los agentes dijeron que descuidaron a su hija durante un período prolongado.

Según el alguacil Judd, la niña ganó “una onza” colectiva entre el momento en que la llevaron al médico en enero de 2020 y hasta que murió el 10 de mayo de 2022.

“La bebé debería haber pesado 32 libras”, dijo Judd. “La bebé debería haber estado hablando, armando oraciones, haciendo preguntas… Corriendo, saltando y jugando. Cuando esta bebé muere el 10 de mayo, no podía pararse, no podía hablar, no podía caminar”.

Arhonda Tillman (Izquierda) y Regis Johnson (Derecha) (Crédito: Polk County Sheriff’s Office)

Johnson dijo a los agentes que la niña había sido alimentada recientemente, pero un examen médico encontró “cero comida” en el estómago de la niña y “leves rastros” de materia fecal en sus intestinos, según Judd.

“La niña sufrió hambre a largo plazo”, agregó Judd. Ella solo pesaba 9.5 libras en el momento de su muerte.

Judd calificó el cuerpo de la niña como una “visión desgarradora” y agregó que era “solo huesos y piel”.

“No hay palabras adecuadas para explicar nuestra frustración y nuestra tristeza”, dijo Judd, y agregó que la oficina del alguacil llevará a cabo una investigación sobre la causa de la muerte de la niña.

“Esto es atroz y nunca debería haber ocurrido. Debido a las acciones de estos padres, esta niña nunca tendrá la oportunidad de crecer. Si los padres no quieren a su hijo, existen recursos como ubicaciones de Safe Place, estaciones de bomberos, instalaciones de servicios sociales, etc.”, añadió Judd. Para obtener más información sobre Safe Place, visite www.nationalsafeplace.org.

Se podrían agregar más cargos dependiendo de los hallazgos de la investigación.

La causa oficial de la muerte de la niña no se dará a conocer hasta que concluya la investigación, pero Judd dijo que la causa probablemente estaba relacionada con la “hambruna a largo plazo”.